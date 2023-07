Futebol Feminino: Suécia arrecadou triunfo complicado frente à África do Sul

Futebol Feminino

A terceira selecção africana presente no Campeonato do Mundo de futebol feminino, a África do Sul, entrou neste domingo 23 de Julho em acção. Após ter estado a vencer por 0-1, as sul-africanas perderam por 2-1 frente à Suécia.

A Selecção sul-africana participa pela segunda vez ao Mundial feminino organizado pela FIFA, o organismo que gere o futebol mundial.

Em 2019, em França, as sul-africanas perderam os três jogos na fase de grupos: 3-1 frente à Espanha, 1-0 perante a China, e 4-0 frente à Alemanha. O único tento da competição tinha sido apontado pela avançada Thembi Kgatlana.

Em 2023, na Nova Zelândia, um dos dois países organizadores, a África do Sul até entrou melhor no seu jogo de estreia perante a Suécia.

Aos 48 minutos, a avançada Hildah Magaia abriu o marcador para as ‘Banyana Banyana’, ficando as sul-africanas na frente com a possibilidade de arrecadar os três pontos.

A Suécia reagiu, mas apenas conseguiu empatar aos 65 minutos de jogo com um tento apontado pela avançada Fridolina Rolfö, que actua no FC Barcelona.

O empate manteve-se até aos 90 minutos. A África do Sul estava perto de angariar um primeiro ponto, mas as suecas arrecadaram um triunfo precioso com o golo marcado pela defesa Amanda Ilestedt em cima do minuto 90.

A Suécia venceu por 2-1 a África do Sul e lidera o Grupo G com três pontos, isto antes do jogo entre a Argentina e a Itália que decorre na segunda-feira, 24 de Julho.

Quanto às sul-africanas terão de reagir na segunda jornada onde vão defrontar a Argentina em Dunedin, em território neo-zelandês.

De notar que o Mundial de futebol feminino, organizado pela FIFA, decorre na Austrália e na Nova Zelândia até dia 20 de Agosto.

