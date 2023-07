Grécia: incêndio na ilha de Rodes obriga à retirada de 30 mil pessoas

Incêndios/Grécia

Na Grécia, um incêndio florestal de grandes dimensões, na ilha de Rodes, obrigou à retirada de 30 mil pessoas, numa altura em que o país atravessa uma intensa onda de calor.

Publicidade Continuar a ler

É já apontada pelas autoridades gregas como "a maior operação de evacuação alguma vez realizada no país". Cerca de 30 mil pessoas tiveram de deixar as suas casas ou os hotéis em que se encontravam alojadas, devido ao incêdio de grandes dimensões que está a lavrar, em três frentes diferentes, na parte leste da ilha.

A polícia grega disse que cerca de 16 mil pessoas foram transportadas por terra, três mil por mar e as restantes deslocaram-se por estrada depois de terem sido aconselhadas a abandonar o local. Muitas destas pessoas foram alojadas em escolas, centros de conferências, ou até ginásios, locais onde acabaram por pernoitar.

De acordo com as autoridades, cerca de uma dúzia de localidades da ilha tiveram de ser evacuadas. Este conhecido destino turístico está a ser assolado pelas chamas há já perto de uma semana.

As autoridades prevêm que as fortes temperaturas, aliadas aos ventos fortes previstos para este domingo, possam dificultar o combate ao incêndio, neste que é um dos destinos mais populares da Grécia. O Serviço Meteorológico Nacional já informou que os termómetros poderão ultrapassar os 45 graus, no centro do país, este domingo.

Entretanto, algumas companhias aéreas já começaram a suspender os seus voos para a ilha de Rodes. Durante o dia, por exemplo, foi dada a confirmação por parte do operador turístico alemão Tui que decidiu suspender todos os seus voos até à próxima terça-feira. A Sky News avança que a Jet2 também anulou todos os voos com destino a Rodes até ao próximo dia 30 de Julho. Apesar disso, há vários aviões vazios a aterrarem na ilha para ajudar a retirar os turistas.

A onda de calor, que deverá durar até ao final da próxima semana, tem alimentado os incêndios, que têm lavrado, nos últimos dias, um pouco por todo o país. França e Itália já enviaram reforços para a Grécia para ajudar o país a combater os fogos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro