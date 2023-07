Ucrânia: ataque russo contra Odessa faz dois mortos e mais de 20 feridos

A estratégica cidade de Odessa, onde se localizam vários depósitos de cereais, voltou a ser atacada pela Rússia com mísseis, na noite de sábado para domingo. Os bombardeamentos fizeram pelo menos dois mortos e 22 feridos, onde se incluem quatro crianças, de acordo com números avançados por Kiev.

Na manhã de hoje, os estragos são visíveis em Odessa. A Catedral da Transfiguração, localizada no centro histórico da cidade, e protegida pela UNESCO, foi bombardeada durante a noite e ficou parcialmente destruída. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia já disse, na sua conta de Twitter, que se trata de um "crime de guerra que nunca será esquecido ou perdoado".

The Transfiguration Cathedral, located in the historic center of Odesa, protected by 🇺🇳 @UNESCO , was destroyed. A war crime that will never be forgotten and forgiven. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nxi0gGkDtg

On the night of July 23rd, 🇷🇺 Russia attacked #Odesa , a 🇺🇦 Ukrainian port city.

O Presidente ucraniano também já reagiu ao e prometeu retaliar. Volodymyr Zelensky diz que "não pode haver desculpa para o mal russo" e que a Rússia sentirá essa retaliação.

"Mísseis lançados contra cidades pacíficas, contra prédios residenciais, contra uma catedral. Não pode haver desculpa para o mal russo. Como sempre, esse mal vai perder. E definitivamente haverá uma retaliação aos terroristas russos devido [aos ataques a] Odessa. Eles vão sentir essa retaliação", garantiu o chefe de Estado da Ucrânia.

pic.twitter.com/gcpD30BFP1

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.

Josep Borrel, chefe da diplomacia europeia, também já se pronunciou sobre o ataque a Odessa e diz tratar-se de outro "crime de guerra" do Kremlin.

"O terror contínuo dos mísseis russos contra Odessa, classificada pela UNESCO, é mais um crime de guerra do Kremlin, que demoliu também a catedral ortodoxa, considerada património mundial", disse o responsável, na sua conta de Twitter.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.

Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd