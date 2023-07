Futebol Feminino: Selecções africanos mostram bons pormenores apesar da falta de triunfos

Futebol Feminino

A primeira jornada do Campeonato do Mundo de futebol feminino já terminou para as equipas africanas e o balanço é de três derrotas e um empate.

O balanço é preocupante, mas não assustador. As selecções africanas não partiam como favoritas neste Mundial que decorre na Austrália e na Nova Zelândia, isto significa que podem surpreender.

Isso já aconteceu. A Nigéria, inserida no Grupo B, empatou sem golos frente ao Canadá, actual campeão olímpico.

Um ponto interessante que pode permitir às nigerianas sonhar com os oitavos.

A África do Sul, no Grupo G, também fez uma boa exibição, aliás esteve a vencer por 0-1 frente à Suécia, sempre candidata ao título, mas as sul-africanas acabaram por ceder e perderam por 2-1. A vitória é primordial na próxima jornada.

A situação é mais complicada para Marrocos e Zâmbia, as duas selecções estreantes do lado do continente africano.

A Zâmbia, que perdia apenas por 1-0 no intervalo frente ao Japão, acabou por não seguir o ritmo nipónico. As japonesas venceram por 5-0 com uma recta final infernal.

Igualmente feroz estava a Alemanha. No intervalo, as germânicas venciam por 2-0, mas, na segunda parte, aceleram e concretizaram mais quatro ocasiões. A selecção europeia goleou a selecção marroquina por 6-0.

