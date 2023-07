Israel: Netanyahu sai do hospital no dia de exame do projecto de reforma da justiça

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, operado devido a problemas cardíacos, saiu do hospital a 24 de Julho, no dia do voto final sobre uma claúsula decisiva da reforma da justiça, muito contestada e na origem de protestos que levaram milhares de israelitas às ruas.

As manifestações em Israel têm levado à rua milhares de pessoas todas as semana há 7 meses. Mais de 10 mil militares e reservistas da Força Aérea ameaçam interromper o serviço se a reforma for adoptada.

Publicidade Continuar a ler

A primeira lei da reforma judicial poderá ser aprovada esta segunda-feira, depois de uma votação crucial no Parlamento. Segundo esta lei, a justiça israelita perderia o poder de se pronunciar sobre as decisões governamentais.

Votação crucial no Parlamento

Face à contestação, o Presidente israelita Isaac Herzog apresentou uma proposta que prevê um adiamento da reforma de 15 meses, uma iniciativa à qual aderiu o líder da oposição, Yair Lapid, mas recusada por Benjamin Netanyahu.

Na véspera deste exame do projecto de reforma, Benjamin Netanyahu foi submetido a uma intervenção cirúrgica, devido a problemas cardíacos e saiu do hospital a tempo da votação.

Contestação histórica

A reforma da justiça em Israel está na origem de um dos maiores movimentos de contestação na história do país, com manifestações todas as semanas há 7 meses. Criticada como sendo um "golpe judicial" a reforma visa aumentar o poder dos eleitos sobre o dos magistrados.

Os opositores denunciam a limitação da capacidade dos tribunais para restringir, questionar e impugnar as decisões do poder executivo. Num país que não tem Constituição, os opositores a esta reforma reclamam uma "justiça independente".

A contestação intensificou-se com a aproximação do novo exame do projecto de lei no Parlamento a partir de 23 de Julho. Cerca 10 mil militares juntaram-se aos 1100 reservistas da Força Aérea de Israel que ameaçam suspender o serviço voluntário se a Knesset aprovar o projeto de lei.

Os militares protestam contra a intenção da coligação governamental de avançar unilateralmente com a reforma do sistema judiciário, que reforça os poderes do sistema político.

O projecto suscitou também críticas no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos, um aliado de Israel.

Netanyahu em processo por corrupção

Benjamin Netanyahu venceu as eleições em novembro de 2022 graças a uma aliança com partidos de extrema-direita e ultraortodoxos. Acusado de corrupção em vários casos, Netanyahu negou todas as acusações e considerou-se vítima de uma caça às bruxas.

Os críticos do Primeiro-Ministro acusam-no de querer utilizar esta reforma para atenuar uma eventual sentença pronunciada contra ele.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro