Futebol Feminino: Brasil entra com pé direito, França com o esquerdo

A primeira jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol feminino terminou nesta terça-feira com o triunfo da Colômbia por 2-0 frente à Coreia do Sul. Foco hoje no Brasil e na França.

Ary Borges marcou três golos frente ao Panamá, na estreia do Brasil no Mundial Feminino. © Thais Fernandes/CBF

Texto por: Marco Martins

França e Brasil estão no Grupo F, mas, por enquanto, mostraram o mesmo nível nas exibições. Brasil esmagou Panamá As brasileiras esmagaram o Panamá por 4-0 com golos apontados por Ary Borges, que marcou três golos, e por Bia Zaneratto, em Adelaide, em território australiano. O jogo foi em sentido único e o Brasil, comandado pela sueca Pia Sundhage, dominou completamente o encontro. O Panamá não realizou um bom jogo, e mais preocupante é que não conseguiu ser perigoso, o que pode complicar a tarefa da equipa da América Central na tentativa de chegar aos oitavos. França perdeu pontos A França integra o mesmo grupo do que as brasileiras e já se previa um duelo entre as duas equipas para alcançar o primeiro lugar no agrupamento. No entanto, o encontro frente à Jamaica não correu como desejado pelo treinador francês Hervé Renard, em Sydney, em território australiano. As suas pupilas foram incapazes de marcar golos, apesar das inúmeras oportunidades, e ainda mais preocupante é a lesão da capitã, Wendie Renard, a jogadora que mantém o equilíbrio dentro do onze gaulês. A França empatou sem golos frente à Jamaica e está com Wendie Renard em risco para o jogo decisivo frente ao Brasil a 29 de Julho. De notar ainda, no que diz respeito aos outros resultados, o triunfo da Itália por 1-0 frente à Argentina, e a vitória por 2-0 da Colômbia perante a Coreia do Sul. Agora segue-se a segunda jornada do Mundial de futebol feminino que decorre na Nova Zelândia e na Austrália até 20 de Agosto.