Futebol Feminino: Filipinas arrecadaram primeiro triunfo no Mundial

Futebol Feminino

As Filipinas, uma das oito nações que se estrearam no Mundial de futebol feminino, arrecadaram o seu primeiro triunfo na prova, derrotando a Nova Zelândia, país anfitrião, por 1-0 num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos.

Publicidade Continuar a ler

Não foi chegar, ver e vencer, mas foi quase para as Filipinas. A selecção asiática participa pela primeira vez no Campeonato do Mundo de futebol feminino organizado pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial.

Na estreia na competição, as Filipinas perderam por 2-0 frente às suíças, num jogo em que a seleção europeia acabou por ser superior.

No segundo jogo da prova, a nação asiática defrontou a selecção da casa, a Nova Zelândia. Uma tarefa que parecia complicada visto que as neo-zelandesas tinham vencido na ronda inaugural as norueguesas por 1-0.

Um triunfo até poderia permitir à Nova Zelândia garantir um lugar nos oitavos. Mas nada correu de feição para as anfitriãs.

Em Wellington, a capital neo-zelandesa, perante mais de 32 mil espectadores, as Filipinas abriram o marcador aos 24 minutos com um tento de Sarina Bolden, internacional filipina com origens norte-americanas.

Durante o resto do encontro, as ‘Ferns’, alcunha da selecção da casa, tentaram empatar e até marcaram um golo que foi invalidado pela árbitra mexicana da partida, Katia Itzel Garcia, devido a um fora-de-jogo.

As Filipinas venceram pela primeira vez num Mundial e marcaram a história do futebol feminino nesta nação asiática.

As Filipinas e a Nova Zelândia têm agora três pontos no Grupo A e o futuro na competição ficará definido na derradeira jornada.

Suíça e Noruega sem vencedor

A Suíça e a Noruega defrontaram-se em Hamilton perante mais de 10 mil espectadores. No entanto, as duas equipas não conseguiram abrir o marcador.

Num jogo arbitrado pela franco-portuguesa Stéphanie Frappart, as duas nações europeias tiveram oportunidades, mas não conseguiram concretizá-las.

De notar que poucos minutos antes do início do jogo, a avançada Ada Hegerberg foi substituída devido a uma lesão. Ainda não se conhece a gravidade da lesão.

Com este empate sem golos, a Suíça lidera o Grupo A com quatro pontos, à frente das Filipinas e da Nova Zelândia com três, e da Noruega com um ponto.

As quatro nações ainda podem alcançar o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Na terceira e derradeira jornada, a Noruega mede forças com as Filipinas, enquanto a Suíça vai defrontar a Nova Zelândia.

O Mundial de futebol feminino decorre até 20 de Agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

Troféu do Campeonato do Mundo Feminino. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro