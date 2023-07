Israel

Protestos e greves previstas em Israel após aprovação de nova lei da justiça

Os protestos e ameaças de greves em Israel tomaram conta do país após a aprovação da reforma da Justiça, aprovada no Parlamento com maioria dos partidos do Governo e ausência da oposição, levando a fortes confrontos entre a polícia e os manifestantes.

A polícia israelita utilizou canhões de água para dispersar os manifestantes em Jerusálem. AP - Ariel Schalit

Publicidade Continuar a ler Médicos, comerciantes ou estudantes começam hoje greves em Israel após a aprovação da contestada reforma da Justiça levada a cabo pelo Governo de Benjamin Netanyahu, que defende uma linha dura à direita. Há meses que os protestos contra esta lei, que visa mudar a forma como os juízes são escolhidos e actuam no Supremo Tribunal de Israel e que tem a última palavra no país, estão a ser levados a cabo, juntando milhares de pessoas todas as semanas em várias cidades. Só na noite de segunda para terça feira, foram presas 58 pessoas e a polícia usou mesmo canhões de água para dispersar os manifestante após o Parlamento israelita ter aprovado esta controversa reforma com 64 votos a favor, todos pertencentes às forças que constituem e apoiam o Governo, com a oposição a sair do hemiciclo de forma a não votar esta lei. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou à população já tarde na noite de segunda-feira e tentou apaziguar os israelitas dizendo que estaria disponível a levar a cabo negociações para chegar a um acordo sobre esta reforma, continuando a defender que se trata de "um passo necessário para a democracia no país". Anteriormente já tinham sido levado a cabo negociações, que acabaram por falhar. A oposição acusa Netanyahu de se ter tornado uma marioneta nas mãos dos judeus ultra-ortodoxos. Os Estados Unidos disseram que se trata de um voto "infeliz" e a Alemanha já disse olhar para esta nova lei como "o aprofundar" das tensões na sociedade israelita".