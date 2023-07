Cimeira Rússia-África: um teste importante para a diplomacia russa

O evento terá lugar em São Petersburgo, na Rússia, na quinta e na sexta-feira, e segue-se à primeira cimeira Rússia-África de 2019. Este encontro representa uma importante plataforma de intercâmbio, e faz parte dos esforços do Kremlin para fortalecer as relações entre os dois espaços.

Segundo a agência de notícias estatal TASS, no início deste mês, o diplomata russo Alexander Polyakov afirmou que 49 delegações africanas confirmaram a sua participação, cerca de metade das quais serão representadas pelos seus chefes de Estado ou de Governo. O presidente Vladimir Putin estará presente e espera manter conversações individuais com os dirigentes africanos, centradas em temas como o comércio, a segurança, o comércio de armas e o abastecimento de cereais.

Não obstante, uma incógnita paira em torno de quais países estariam representados e qual seria o representante de cada país. Quanto aos países lusófonos, neste momento sabe-se que estarão presentes: o Ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António; São Tomé e Príncipe estará representado pelo Embaixador junto da Rússia, António Quintas; o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, estará também presente. O destaque vai para Cabo Verde que não se faz representar , sendo um dos cinco países que recusaram o convite de Moscovo.

Esta questão da presença é crucial para a Rússia, que pretende mostrar ao Ocidente que não está isolada. Na terça-feira o Kremlin acusou o Ocidente de tentar sabotar a cimeira, como relata o porta-voz Dmitry Peskov, que afirma que os Estados Unidos, a França e outros países ocidentais vêm exercendo uma pressão sem precedentes para dissuadir os demais Estados de cooperar com Moscovo.

" Praticamente todos os Estados africanos foram sujeitos a uma pressão sem precedentes por parte dos Estados Unidos, e as embaixadas francesas no terreno também não têm dormido, bem como outras missões ocidentais que também estão a tentar fazer a sua parte para impedir a realização desta cimeira ", disse Peskov aos jornalistas. " No fundo, não aceitam o direito soberano dos Estados africanos de determinarem de forma independente os seus parceiros para a cooperação e a interacção mútua em vários domínios ”, acrescentou.

Esta segunda-feira o Kremlin publicou um artigo do presidente russo Vladimir Putin, no qual o chefe de Estado analisa o desenvolvimento das relações Rússia-África, delineando áreas de cooperação prioritárias para as próximas décadas do século XXI. Nesse artigo, o mandatário começa por apoiar-se no passado entre o Moscovo e os demais parceiros africanos, nomeadamente na ajuda fornecida para os movimentos de libertação, por forma a lembrar a disposição da Rússia em estender a mão a África.

Não obstante, o iminente colapso da União Soviética deixou um vácuo de poder e influência que a principal herdeira desta república, a Rússia, não conseguiu ocupar efectivamente. Em entrevista à RFI, Almeida Henriques, mestre angolano em Ciência Política e Administração Pública e professor de estratégia, estima que a Rússia deveria privilegiar o aspecto económico em detrimento da vertente militar.

Ouça aqui a intervenção do especialista, Almeida Henriques, na íntegra.

“Nós estamos em presença de doutrinas diferenciadas, tanto a Americana, a Russa e agora a China, que está a partir para um socialismo moderno com características chinesas. Isso também tem as suas repercussões no ponto de vista do posicionamento, em busca de novos mercados, porque a verdade é esta, de novos mercados no continente africano para se revitalizar a economia tanto do Leste e como também do ocidente, mas sobretudo o Leste e a Ásia. Mas aqui há um elemento muito importante: o que é que a China procura nas suas relações internacionais? Apenas relações de natureza económica, e nunca assumiu qualquer posicionamento de natureza política. Mas então, e que, em contrapartida, perguntaríamos, qual é o posicionamento da Rússia pela mesma perspectiva? O processamento da Rússia é diferente, portanto, procura conquistar o espaço geopolítico, mas direccionado para o ambiente sobretudo militar.

[Este factor] Poderá não facilitar, grosso modo, a expansão da Rússia no ponto de vista da sua imagem no continente africano. Mas precisamos de olhar também este detalhe com muita atenção. A África precisará da Rússia, sobretudo por uma razão: é um continente de conflitualidade, e precisará, digamos, do apoio da Rússia para manter a segurança dos seus Estados. Mas aí é onde está também a minha crítica, pois é preciso nós olharmos que para defender a nossa soberania não podemos envolver forças armadas de uma outra nação, excepto as resultantes das organizações sub-regionais. Agora, olhar para uma visão política, pelo menos da Rússia para a África. Tem uma aqui, uma dualidade de critérios. No ponto de vista de apoio, eles têm razão daquilo que retomam como história. Tanto foi a Rússia que ajudou os Estados do Sul, foi a Rússia que mais se identificou com os interesses revolucionários dos Estados africanos. Mas o contexto já não pode ser armamentista, tem que ser precisamente do desenvolvimento económico, procurar ajudar os Estados africanos a não se digladiarem, porque os conflitos é retardam o desenvolvimento de África.

Já aqui, a China tem uma outra filosofia: “resolvam os vossos problemas de segurança nacional, eu vou apoiar do ponto de vista económico". A crítica sobre essa perspectiva, digamos, pelo facto da China não controlar o que empresta em linhas de crédito para com a África, mas não, eu aqui vou ofender a China particularmente quanto a isso, porque um Estado soberano tem que ter condições para se defender. E para poder se defender você tem maturidade política para gerir a sua sociedade política, não é aquela com quem você estabeleça relações que vai ditar as regras de jogo. Bem, essa é a perspectiva da China. Já a Rússia começa a levantar aqui algum receio particular, sobretudo devido ao Wagner. Mas aqui perguntaria: quem é o culpado nessa perspectiva, se o Wagner tomar espaço de uma forma alargada no continente africano? São os Estados africanos. São os líderes políticos africanos. Porquê? Porque eles têm de saber estabelecer relações de cooperação que não venham prejudicar as suas sociedades políticas. Porque se este for o elemento, então a África está condenada para o desastre.