Futebol Feminino: Japão e Espanha já estão nos oitavos-de-final do Mundial

As duas primeiras selecções apuradas para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino já são conhecidas: Espanha e Japão.

Jennifer Hermoso, avançada espanhola, marcou dois golos no triunfo por 5-0 frente à Zâmbia. A Espanha apurou-se para os oitavos. © AP - Rafaela Pontes

O primeiro agrupamento a ficar resolvido foi o Grupo C. Duas vitórias categóricas para o Japão e a Espanha em duas jornadas e, por consequência, um apuramento para os oitavos-de-final da prova. A Espanha acabou por esmagar a Zâmbia, um das duas selecções africanas estreantes na prova, com uma goleada por 5-0 em Auckland, na Nova Zelândia. Após o triunfo por 3-0 frente a Costa Rica, uma segunda goleada para as pupilas do selecionador Jorge Vilda. Na tabela classificativa, Espanha tem seis pontos, os mesmos do que o Japão. As nipónicas defrontaram e venceram a Costa Rica por 2-0 sem grandes dificuldades em Dunedin, em território neo-zelandês. Segundo triunfo para as japonesas após a goleada por 5-0 frente à Zâmbia. Neste momento tanto o Japão como a Espanha têm seis pontos e as duas nações estão apuradas quando falta uma jornada, visto que nem a Costa Rica, nem a Zâmbia, que não têm nenhum ponto, não podem ultrapassar os dois líderes. Na última jornada define-se o primeiro lugar entre espanholas e japonesas, enquanto a primeira vitória no Mundial estará no centro das atenções entre costa-riquenhas e zambianas. As zambianas foram eliminadas.