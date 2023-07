Paris 2024: "Vamos viver esta magia olímpica!"

Paris 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris arrancam, precisamente, dentro de um ano. Actualmente decorrem os ensaios para a cerimónia de abertura do evento, nas margens do rio Sena, com 39 dos 91 barcos previstos para o evento.

Tony Estanguet, presidente do Comité de organização, numa entrevista à RFI e à France 24, confirmou que os ensaios para a abertura do evento têm decorrido bem e assumiu o seu entusiasmo por a capital acolher o mundo desportivo em 2024.

"É uma excitação incrível efectivamente. A partir de hoje entramos na recta final. Daqui a um ano o nosso país vai acolher os melhores atletas do mundo, vindos de mais de 200 países. Vamos viver esta magia olímpica, que já vivi enquanto atleta e estou ansioso por ver o meu país brilhar durante os jogos. Vai ser um momento inesquecível", entusiasmou-se Tony Estanguet.

O desfile navegará pelo rio Sena passando frente à icónica catedral Notre-Dame de Paris, frente ao museu do Louvre, e por baixo de todas as pontes do rio Sena.

"Sonhamos com Jogos Olímpicos espectaculares e populares, com centenas de milhares de pessoas que vão acolher os atletas durante 6 quilómetros. Vai haver uma centena de barcos que vão desfilar ao longo desses 6 quilómetros entre a zona Leste de Paris até aqui, junto da Torre Eiffel, para que não só os atletas como os espectadores do mundo inteiro vivam estas imagens incríveis", detalhou o presidente do Comité de organização, antes de acrescentar que mais de mil milhões de pessoas vão assistir à cerimónia de abertura.

Pode acompanhar a entrevista em francês de Tony Estanguet à RFI e à France 24 aqui.

