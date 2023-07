Futebol Feminino: Nigéria triunfou perante a Austrália e está a um passo dos oitavos

Futebol Feminino

A Nigéria venceu por 3-2 a Austrália, país anfitrião, num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo B do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

A Selecção Nigeriana lidera o Grupo B após a segunda jornada com quatro pontos, os mesmos do que o Canadá, isto quando falta apenas uma jornada para o fim da fase de grupos, sabendo que as duas primeiras nações se apuram para os oitavos-de-final.

Em Brisbane, em território australiano, as nigerianas acabaram por vencer a Austrália por 3-2 num jogo em que as australianas nunca conseguiram impor realmente o seu ritmo.

A Austrália até abriu o marcador aos 45+1 minutos com um tento de Emily van Egmond, mas a vantagem foi de curta duração visto que aos 45+6 minutos, Uchenna Kanu, avançada nigeriana, colocou o jogo com um empate a uma bola no intervalo.

Na segunda parte, a Nigéria entrou melhor e acabou por marcar um segundo tento aos 65 minutos por Uchenna Kanu.

O jogo era intenso, decorria a um bom ritmo, e as nigerianas seguravam o resultado. Aliás a Nigéria vai fazer melhor do que isso, acrescentando um terceiro golo aos 72 minutos por Asisat Oshoala, jogadora do FC Barcelona.

A perder por 3-1, as australianas vão tentar chegar ao golo, mas sem muita inspiração, e com pela frente uma equipa nigeriana que estava bem colocada dentro das quatro linhas.

A seleção africana vai apenas ceder uma vez aos 90+10 minutos de jogo com um tento da australiana Alanna Kennedy, defesa do Manchester City.

Esse tento não mudou nada. As australianas perderam por 3-2 frente à Nigéria em Brisbane perante mais de 49 mil espectadores.

As nigerianas e as canadianas, estas últimas tendo vencido a Irlanda por 2-1, lideram o Grupo B com quatro pontos.

As australianas ocupam o terceiro lugar com três pontos, enquanto a Irlanda, que ainda não pontuou, está eliminada.

Na derradeira jornada, a Nigéria mede forças com a Irlanda em Brisbane, enquanto o Canadá e a Austrália defrontam-se em Melbourne. As nigerianas estão a um passo dos oitavos visto que um empate é suficiente frente às irlandesas. De notar que a Nigéria já chegou aos quartos-de-final da prova em 1999.

Recorde-se que as duas primeiras de cada grupo se apuram para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo que decorre na Austrália e na Nova Zelândia até dia 20 de Agosto.

