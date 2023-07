Futebol Feminino: Portugal arrecadou triunfo histórico no Mundial

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa venceu por 2-0 o Vietname num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

Portugal tinha de vencer para manter vivas as aspirações para seguir em frente na prova, e foi o que fizeram as portuguesas perante o Vietname.

Arranque a todo o gás

Em Hamilton, no Estádio Waikato, perante mais de 6 645 espectadores, a selecção portuguesa entrou a todo o gás para tentar abrir o marcador e asfixiar as vietnamitas.

Esse arranque resultou e Portugal abriu o marcador aos 7 minutos de jogo com um tento apontado pela avançada, Telma Encarnação.

Primeiro golo para Telma Encarnação no Mundial, e primeiro tento apontado pela Selecção das Quinas num Campeonato do Mundo de futebol feminino.

A vencer por 1-0, as portuguesas vão continuar a pressionar até chegar ao segundo golo, desta vez apontado pela avançado Kika Nazareth.

A avançada de 20 anos, a jogadora mais jovem da Selecção Portuguesa, também se estreou a marcar no Mundial aos 21 minutos de jogo.

No intervalo Portugal vencia o Vietname por 2-0.

A segunda parte pouco ou nada trouxe ao jogo. As portuguesas dominaram, tiveram oportunidades para chegar ao terceiro golo, mas não conseguiram apesar das ocasiões de Jéssica Silva, Telma Encarnação, Joana Marchão ou ainda Carole Costa entre outras tentativas.

De realçar que Portugal rematou 27 vezes, nove remates enquadrados com a baliza, enquanto as vietnamitas remataram 5 vezes, mas apenas uma vez enquadrada com a baliza.

A Selecção Portuguesa acabou por vencer por 2-0 e está agora com três pontos no Grupo E, ocupando o terceiro lugar.

Quanto ao Vietname está eliminado visto que perdeu os dois primeiros jogos, 3-0 frente aos Estados Unidos e 2-0 frente às portuguesas.

De notar que o Grupo E é liderado pelos Estados Unidos e pelos Países Baixos que, nesta quinta-feira 27 de Julho, empataram a uma bola.

As duas equipas têm quatro pontos, visto que as norte-americanas venceram o primeiro jogo por 3-0 e que as neerlandesas tinham derrotado Portugal por 1-0.

Duas hipóteses agora para as portuguesas chegarem aos oitavos: Com três pontos, Portugal terá de vencer ou de pelo menos empatar frente aos Estados Unidos na derradeira jornada para chegar aos oitavos. No entanto, se a Selecção das Quinas empatar, terá de esperar por uma derrota das neerlandesas no outro jogo frente às vietnamitas.

Na derradeira jornada, a Selecção Portuguesa mede forças com os Estados Unidos, enquanto os Países Baixos defrontam o Vietname.

Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - SAEED KHAN

