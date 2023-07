Vaga de incêncios atinge a Europa

Europa

Vários países europeus estão a ser fustigados por violentos incêndios florestais. Para fazer face a este flagelo, a União Europeia quer assinar contratos para a aquisição de mais aviões de combate a incêndios.

Desde o início do verão, os incêndios devastaram várias regiões do Mediterrâneo. Esta quinta-feira, na Grécia, os bombeiros combateram os incêndios que já duram há duas semanas nas ilhas turísticas de Rodes, Corfu, Evia e desde quarta-feira em Tessália, no centro-leste do país. A vaga de incêndios já fez 2 mortos.

Em Itália, os incêndios florestais fizeram cinco vítimas mortais e levaram ao encerramento temporário do aeroporto de Palermo, na ilha italiana da Sicília. Inúmeras casas e parte da rede eléctrica e de água arderam, com os prejuízos provisórios a ascenderem aos 60 milhões de euros. A vaga de calor provocou ainda estragos no sector agrícola que superam os 200 milhões de euros.

Na Croácia, um gigantesco incêndio deflagrou na cidade turística de Dubrovnik, mais de 130 bombeiros combateram as chamas.

Em Portugal, oito bombeiros ficaram ligeiramente feridos no incendio que deflagrou, no início da semana na orla do parque natural Sintra-Cascais. Na quarta-feira, um outro incendio em Almodôvar, chegou a ter três frentes activas. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cerca de 30 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão em perigo máximo de incêndio.

Na Argélia, o número de mortos vítimas dos incêndios que o país enfrenta há dias subiu para 40 e há vários feridos em estado crítico. Entre as vítimas estão dezenas de militares.

As altas temperaturas que se fazem sentir há vários dias no sudoeste da França começaram a baixar, ainda assim três departamentos, Corse, le Var e nos Alpes-Maritimes, estão em vigilância laranja.

Com o aquecimento global, controlar o risco de incêndio é cada vez mais difícil e requer consideráveis ​​recursos humanos e materiais. A União Europeia quer assinar contratos para a aquisição de mais aviões de combate a incêndios.

“A situação que vemos no Sul da Europa prova que estamos numa crise climática”, referiu um responsável da UE.

