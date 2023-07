Futebol Feminino: Argentina arrancou empate frente à África do Sul

Futebol Feminino

A selecção sul-africana de futebol feminino empatou a duas bolas frente às argentinas nesta sexta-feira 28 de Julho no Estádio de Dunedin, no sul do país. Um resultado que não ajuda nenhuma das duas equipas, mas que também não prejudica totalmente.

A selecção sul-africana foi derrotada na primeira jornada por 2-1 pela Suécia num jogo a contar para o Grupo G. Nesta sexta-feira, 28 de Julho, a África do Sul defrontou a Argentina em Dunedin, em território neo-zelandês.

Duas equipas que perderam na primeira jornada, visto que a Argentina também foi derrotada pela Itália por 1-0, e que queriam chegar ao primeiro triunfo nesta edição 2023 do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

‘La Albiceleste’, alcunha das selecções argentinas, entrou muito mal no encontro e não conseguia criar oportunidades, nem sequer resistir às ofensivas das sul-africanas.

Aliás as ‘Banyana Banyana’ abriram o marcador aos 30 minutos com um tento apontado pela internacional sul-africana, Linda Motlhalo.

As sul-africanas dominavam e não estavam longe de chegar ao segundo tento, mas as jogadoras africanas pecavam na finalização.

No decorrer da segunda parte, aos 66 minutos, Thembi Kgatlana, avançada sul-africana, ampliou o resultado para 2-0.

Tudo parecia estar controlado, mas, em poucos minutos, as ‘Banyana Banyana’ vão acabar por ceder perante as argentinas.

Aos 74 minutos, Sophia Braun, argentina nascida nos Estados Unidos, rematou para o fundo da baliza, isto sem hipóteses para a guarda-redes sul-africana, Kaylin Swart.

As sul-africanas estavam num momento de turbulência que vai ser fatal. Apenas 5 minutos depois, foi Romina Núñez que marcou o segundo golo das argentinas e que ofereceu o empate a duas bolas à equipa Sul-Americana.

De referir que, as pupilas de Desiree Ellis, treinadora da África do Sul, pelo segundo jogo consecutivo, não conseguiram conservar um resultado favorável. As jogadoras sul-africanas estiveram a vencer por 0-1 frente à Suécia antes de perder por 2-1, e também estiveram a vencer por 0-2 frente às argentinas antes de ceder um empate a duas bolas.

Neste momento nenhuma equipa está apurada neste grupo G, visto que a Suécia e a Itália têm 3 pontos, e menos um jogo, contando com dois pontos de vantagem em relação à Argentina e à África do Sul.

A 28 de Julho, as suecas vão defrontar as italianas para acertar o calendário, enquanto na derradeira jornada, a 2 de Agosto, o vencedor entre a África do Sul mede forças com a Suécia e a Argentina vai jogar perante a Itália.

