Futebol Feminino: Inglaterra nos oitavos-de-final

Futebol Feminino

A Inglaterra tornou-se na terceira equipa apurada para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

O Mundial prosseguiu na Austrália e na Nova Zelândia com os jogos do Grupo D que conta com as campeãs europeias, as inglesas.

Inglaterra apurou-se para os oitavos

A selecção inglesa venceu por 1-0 a Dinamarca num jogo que decorreu em Sydney em território australiano.

O único tento da partida foi apontado aos 6 minutos de jogo pela média Lauren James, jogadora que actua no Chelsea, mas que também já representou o Arsenal e o Manchester United.

Com este resultado, as inglesas têm seis pontos e já estão apuradas para os oitavos-de-final, enquanto no segundo lugar estão as dinamarquesas e as chinesas.

China derrotou Haiti

Em Adelaide, perante mais de 12 mil espectadores, a selecção chinesa venceu por 1-0 a homóloga haitiana num jogo intenso e com várias polémicas.

Tudo começou na primeira parte: aos 29 minutos, a chinesa Zhang Rui foi expulsa após a árbitra espanhola Marta Huerta de Aza ter utilizado o VAR.

A dez contra onze, a China vai conseguir controlar o encontro e ser a selecção mais perigosa.

Na segunda parte, a árbitra espanhola vai novamente utilizar o VAR para assinalar uma grande penalidade a favor... das chinesas.

Aos 74 minutos, Wang Shuang não desperdiçou a oportunidade de colocar a China na frente e marcou aquele que viria a ser o único tento da seleção asiática.

Num final tenso, com várias haitianas a caírem dentro da área chinesa, a árbitra não vai assinalar nenhuma grande penalidade a favor do Haiti apesar dos protestos do treinador da equipa, o francês Nicolas Delépine.

Na tabela classificativa, no grupo D, a Inglaterra lidera com seis pontos, à frente da Dinamarca e da China com três, e de Haiti que ainda não pontuou.

Na derradeira jornada, Haiti mede forças com a Dinamarca, enquanto a China defronta a Inglaterra. De notar que a selecção haitiana ainda não está eliminada, isto apesar de ainda não ter pontuado.

Troféu do Campeonato do Mundo Feminino. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

