Rússia: Nyiusi destaca "defesa, educação e recursos minerais" na relação com Rússia

São Petersburgo – Terminou a 28 de Julho em São Petersburgo a cimeira com África, na presença de 49 delegações africanas, incluindo 17 chefes de Estado, caso do guineense Umaro Sissoco Embaló e do moçambicano Filipe Nyusi. Este, num encontro bilateral mantido com as autoridades russas nesta quinta-feira enaltecia a cooperação existente entre Maputo e Moscovo.

Presidentes moçambicano, Filipe Nyusi, e russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo, na Rússia, a 28 de Julho de 2023. © Facebook Filipe Nyusi

Texto por: RFI

Durante a reunião bilateral russo-moçambicana, no quadro da cimeira África-Rússia, os líderes de Moscovo e de Maputo fizerão questão de reafirmar os laços que unem os dois países. O Presidente moçambicano Filipe Nyiusi, no fim da reunião, mostrou-se satisfeito e agradeceu a nação russa: "Quero agradecer públicamente o apoio que tivémos para a nossa eleição como membro não-permanente do conselho de segurança das Nações Unidas. O vosso voto marcou diferença." Filipe Nyiusi assegurou ainda que "foram de profundidade" os debates travados entre os dois países e que a delegação russa também mencionou as "boas relações políticas e diplomáticas" entre os dois países. "Também devo reconhecer o papel que o embaixador [da Rússia] em Maputo desempenha. Tem estado à altura e coordena bastante com o nosso ministério dos Negócios Estrangeiros para dissipar muitos problemas que possam existir. Portanto enalteço a cooperação que é frutuosa entre os nossos países." Entre as áreas de maior cooperação, o chefe de Estado moçambicano destacou "a defesa, a educação, os recursos minerais" e saudou as empresas russas que operam em Moçambique "de uma forma muito digna".