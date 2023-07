Futebol Feminino: França impõe derrota ao Brasil

Futebol Feminino

A Selecção Francesa de futebol feminino derrotou o Brasil por 2-1 na segunda jornada do Grupo F da fase de grupos do Campeonato do Mundo que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

A Selecção Francesa, comandada por Hervé Renard, entrou com o pé esquerdo na competição, empatando sem golos frente à Jamaica na primeira jornada.

Por isso esperava-se uma reacção das suas pupilas no segundo jogo do Mundial frente ao Brasil que tinha goleado o Panamá por 4-0.

As francesas entraram bem na partida, sem nenhum receio e a tentar rapidamente chegar ao golo. Em apenas 17 minutos de jogo, Eugénie Le Sommer teve duas oportunidades flagrantes, e à segunda, de cabeça, conseguiu colocar a bola no fundo da baliza de Letícia.

A partir daí as brasileiras vão tentar chegar ao empate, e vão alcançá-lo aos 58 minutos com um remate de Debinha que não deu qualquer hipótese de defesa à guarda-redes Pauline Peyraud-Magnin.

O jogo parecia caminhar para um empate quando apareceu a capitã da seleção francesa. Aos 81 minutos, após um canto marcado por Selma Bacha, Wendie Renard, na área, cabeceou o esférico para o fundo da baliza.

A capitã francesa, que estava em dúvida para este jogo, acabou por oferecer o triunfo à França por 2-1, em Brisbane na Austrália.

Na tabela classificativa, a França lidera o Grupo F com quatro pontos, à frente do Brasil com três, da Jamaica com um e do Panamá que ainda não pontuou, no entanto, as duas últimas nações têm apenas um jogo.

Na derradeira jornada, a 2 de Agosto, a França defronta o Panamá, enquanto o Brasil mede forças com a Jamaica.

Troféu do Campeonato do Mundo Feminino. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

