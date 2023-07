25 anos de Andanças, o Festival sem fronteiras

Festival/Portugal

Campinho – Termina este domingo o Festival Andanças, o mais antigo festival português dedicado à música e dança tradicional, que, este ano, teve lugar em Campinho, no Alentejo, sul de Portugal.

O Festival Andanças está na recta final. Após quatro dias muita animação e festa, o Festival Internacional de Música e Dança Tradicional está a poucas horas de fechar as portas. Como não podia deixar de ser, as energias positivas continuam a dominar a 25ª edição do festival produzido pela Associação PédeXumbo, que este ano aconteceu na aldeia de Campinho, Reguengos de Monsaraz.

Com o calor alentejano sempre presente, mais de 120 actividades aconteceram em sete espaços de programação.

Num cartaz que juntou, por exemplo, participantes de França, Itália, Espanha e Brasil, os PALOP também voltaram a marcar presença. Waty veio ensinar danças tradicionais de Cabo Verde e o moçambicano Mbalongo organizou uma oficina de iniciação à Mbira.

Ao fim de quatro dias de uma programação rica e intensa, que começava pela manhã e entrava pela noite dentro, fica o sentimento de como o Andanças, em partilha total com a comunidade, fez da aldeia de Campinho uma aldeia global.

