Futebol Feminino: Marrocos arrecadou primeiro triunfo no Mundial

Futebol Feminino

A Selecção Marroquina, na sua estreia no Campeonato do Mundo de futebol feminino, venceu por 1-0 a Coreia do Sul num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo H.

Publicidade Continuar a ler

Marrocos levantou a cabeça para o segundo jogo no Mundial de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Na primeira jornada, as marroquinas perderam por 6-0 frente à Alemanha e não se sabia como iriam reagir as jogadoras comandadas pelo técnico francês Reynald Pedros.

Num jogo equilibrado frente à Coreia do Sul, o início da partida foi determinante visto que a Selecção Marroquina abriu o marcador aos 6 minutos com um tento apontado por Ibtissam Jraïdi.

Primeiro golo num Mundial para Marrocos, e primeiro triunfo, porque apesar de terem tido várias oportunidades, as sul-coreanas não vão conseguir empatar durante a partida.

Um encontro marcado pelo facto da marroquina Nouhaila Benzina ter entrado em campo usando um hijab num Mundial feminino. Um feito inédito. Até esta edição da prova, a FIFA proibia a utilização do referido símbolo religioso muçulmano.

Nouhaila Benzina actuou pelo Marrocos no triunfo frente a Coreia do Sul, ela que ficou no banco de suplentes na derrota das marroquinas perante a Alemanha por 6-0.

Voltando ao jogo deste domingo, a selecção marroquina venceu por 1-0 as sul-coreanas e tem agora três pontos na tabela classificativa, em igualdade pontual com a Alemanha, e a três pontos da Colômbia que lidera o agrupamento. Quanto à Coreia do Sul ainda não está eliminada, mas está cada vez mais perto de estar fora do torneio.

De referir que a Alemanha perdeu nesta segunda jornada por 2-1 frente à Colômbia em território australiano.

Quanto ao Grupo A ficou resolvido neste domingo com a eliminação de um dos países organizadores, a Nova Zelândia.

As 'Ferns', alcunha das neo-zelandesas, empataram sem golos frente à Suíça, enquanto a Noruega esmagou as Filipinas por 6-0.

A Suíça terminou no primeiro lugar com cinco pontos, à frente da Noruega e da Nova Zelândia com quatro, e das Filipinas com três pontos.

A Suíça e a Noruega apuraram-se para os oitavos visto que as norueguesas terminaram com uma diferença de golos positiva de +5, entre golos marcados e sofridos, enquanto as neo-zelandesas tinham uma diferença de zero.

Mundial de Futebol Feminino. © AFP - SAEED KHAN

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro