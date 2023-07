Futebol Feminino: Suécia, quarto apurado para os oitavos do Mundial

Futebol Feminino

A selecção sueca apurou-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, tendo derrotado a Itália por 5-0 na segunda jornada do Grupo G da fase de grupos da prova organizada na Austrália e na Nova Zelândia.

Perante mais de 29 mil espectadores, a Suécia e a Itália entraram no relvado do Estádio de Wellington, a capital neo-zelandesa, com o mesmo número de pontos, três, após os triunfos respectivos por 2-1 frente à África do Sul e por 1-0 perante a Argentina.

Face ao empate a duas bolas entre África do Sul e Argentina, o vencedor deste encontro em Wellington ia apurar-se para os oitavos.

No entanto, não houve dúvida desde o início do jogo sobre o desfecho. As suecas entraram forte, a dominar, e a controlar a partida de início até ao fim.

A Suécia apenas abriu o marcador aos 39 minutos por Amanda Ilestedt, mas ainda antes do intervalo, Fridolina Rolfö e Stina Blackstenius colocaram a seleção sueca a vencer por 3-0.

Seis minutos infernais para as italianas que tinham muitas dificuldades em resistir às ofensivas das adversárias.

O jogo equilibrou-se um pouco mais durante a segunda parte, mas as suecas não ficaram por aqui.

Aos 50 minutos foi novamente Amanda Ilestedt que marcou e que bisou neste encontro da segunda jornada do Grupo G.

O calvário das jogadoras italianas terminou apenas aos 90+5 minutos com um tento apontado por Rebecka Blomqvist que fechou o resultado.

A Suécia venceu por 5-0 e apurou-se para os oitavos-de-final. As suecas têm seis pontos, a Itália conta com três pontos, e a África do Sul e a Argentina têm apenas um ponto.

Na próxima jornada, as sul-africanas defrontam as italianas, enquanto as argentinas vão medir forças com as suecas.

Argentina arrancou empate a duas bolas frente à África do Sul. © AFP - SANKA VIDANAGAMA

