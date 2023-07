Futebol Feminino: Suíça e Noruega apuradas, Nova Zelândia eliminada

Futebol Feminino

O Grupo A do Campeonato do Mundo de futebol feminino ficou resolvido neste domingo, 30 de Julho, com a eliminação de um dos países organizadores, a Nova Zelândia, e o apuramento da Suíça e da Noruega.

A Noruega apurou-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

As ‘Ferns’, alcunha das neo-zelandesas, empataram sem golos frente à Suíça, enquanto a Noruega esmagou as Filipinas por 6-0.

Nova Zelândia, do paraíso ao inferno...

As neo-zelandesas entraram neste Mundial com um triunfo por 1-0 frente à Noruega, depois elas foram derrotadas pelas Filipinas por 1-0, e finalmente cederam um empate sem golos frente às suíças.

Em Dunedin, no Sul do país, a Nova Zelândia tentou marcar o tento decisivo, mas as pupilas da seleccionadora checa Jitka Klimkova não conseguiram colocar a bola do fundo da baliza.

A população neo-zelandesa, após o triunfo inaugural, acreditou que a seleção poderia ir longe, mas já está fora da prova.

A Suíça terminou no primeiro lugar com cinco pontos, à frente da Noruega e da Nova Zelândia com quatro, e das Filipinas com três pontos.

A Suíça e a Noruega apuraram-se para os oitavos visto que as norueguesas terminaram com uma diferença de golos positiva de +5, entre golos marcados e sofridos, enquanto as neo-zelandesas tinham uma diferença de zero.

... Noruega, do inferno ao paraíso

Para chegar a essa diferença positiva, as norueguesas tiveram de golear as adversárias. No Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, nada fazia prever este desfecho.

A Noruega tinha sido derrotada na primeira jornada pela Nova Zelândia por 1-0, tinha empatado sem golos frente à Suíça num jogo pobre em ocasiões, e perdeu a sua melhor jogadora devido a lesão, Ada Hegerberg.

Com resultados pouco positivos, e com falta de confiança, a Noruega não partia como favorita, aliás a avançada norueguesa do FC Barcelona, Caroline Hansen, tinha criticado publicamente as opções da seleccionadora, Hege Riise.

Isto ao contrário das Filipinas que tinham vencido a Nova Zelândia por 1-0, após a derrota por 2-0 frente à Suíça, e que tinham esperança de chegar ao segundo lugar no Grupo A.

Nada correu como previsto. As norueguesas golearam as suas adversárias por 6-0. Os golos foram apontados por Sophie Haug, que marcou três tentos, por Caroline Hansen, por Guro Reiten, de grande penalidade, e por Alicia Barker, na própria baliza.

Com esta goleada, a Noruega conseguiu garantir o segundo lugar e juntou-se à Suíça no lote dos apurados para os oitavos-de-final, enquanto a Nova Zelândia e as Filipinas foram eliminadas.

