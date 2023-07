Patrícia Morais: «Nós fizemos história, mas o foco é o jogo frente aos Estados Unidos»

Futebol Feminino

Portugal está a 48 horas do jogo decisivo frente aos Estados Unidos no Campeonato do Mundo de futebol feminino. Um triunfo português e a Selecção Lusa está na próxima fase. A palavra de ordem na selecção portuguesa é que tudo pode acontecer.

Na terça-feira 1 de Agosto, a Selecção das Quinas mede forças com os Estados Unidos num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada do Grupo E da fase de grupos do Mundial de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

No Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, os cálculos serão simples para Portugal chegar à próxima fase: Vencer os Estados Unidos ou empatar frente às norte-americanas e esperar por uma derrota dos Países Baixos frente ao Vietname.

A tarefa não será fácil face aos Estados Unidos visto que em 10 jogos disputados, entre amigáveis e torneios, as norte-americanas venceram as 10 partidas.

A RFI falou com Patricia Morais, guarda-redes que actua no Sporting de Braga, mas que já representou o 1° de Dezembro, o A-dos-Francos e o Sporting de Portugal em território luso, e o FF Yzeure e o ASPTT Albi em França.

Patrícia Morais, de 31 anos, que foi titular na baliza portuguesa no triunfo por 2-0 frente ao Vietname, estava feliz por entrar na história, visto que Portugal venceu pela primeira vez, mas frisou que agora o foco já está no encontro frente às norte-americanas.

RFI: Que sabor teve esse primeiro triunfo no Mundial?

Patrícia Morais: A primeira é sempre especial. Temos o privilégio de poder estar num Campeonato do Mundo pela primeira vez. São os três primeiros pontos. Sabíamos que o Vietname era um adversário que ia chatear muito. Trabalhamos e preparamos bem esse jogo. Agora o foco é os Estados Unidos e temos de vencer também. Se fosse impossível, não valia a pena estarmos no futebol. Temos que viver intensamente cada momento, tenho que aproveitar e desfrutar todos os momentos que nos são proporcionados. O Campeonato do Mundo é um palco onde as jogadoras querem estar e nós não somos excepções. Não há impossíveis para nós e por isso é que cá estamos.

RFI: Frente ao Vietname, teve pouco trabalho, isso até é complicado de gerir para nunca perder o ritmo durante os 90 minutos?

Patrícia Morais: Já se sabia que ia ter poucas acções, mas há sempre acções durante um jogo. Temos sempre de estar preparadas para essas 1-2 acções em que as adversárias viessem à baliza. Felizmente a baliza ficou em zero. Era um dos nossos objectivos. Podíamos ter marcado mais golos, mas o importante é a vitória, e continuar porque daqui a uns dias, estamos a lutar pelos oitavos.

RFI: Há tempo para festejar o primeiro triunfo?

Patrícia Morais: Eu já estou a pensar nos Estados Unidos. Eu digo sempre que isto passa muito rápido. Isto passa a correr. Obviamente tínhamos de festejar a vitória frente ao Viet-Nam, mas eu quero festejar é depois do jogo grande contra os Estados Unidos.

RFI: Sentem que fizeram história ou ainda não?

Patrícia Morais:Nós fizemos história. Estamos felizes, obviamente. Um dos nossos objectivos é passar à fase seguinte. Vamos pensar jogo a jogo. Isto é um grande colectivo, isto é um conjunto de jogadoras, que lutam todas pelo mesmo objectivo, que é ganhar, e elevar Portugal ao mais alto nível.

RFI: Havia muitos portugueses nas bancadas em Wellington, sentiram o apoio deles?

Patrícia Morais: Estamos do outro lado do mundo, mas sabíamos que portugueses há em todo o lado. Mas sabíamos que ia ser complicado porque nem todos os portugueses têm as possibilidades de vir à Nova Zelândia e poder assistir a um jogo de Portugal. Mas os que cá estão deram-nos muita força e dedicamos o triunfo aos nossos adeptos aqui no estádio e em Portugal também.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino. © LUSA - JOSE COELHO

