Guerra Rússia/Ucrânia

Ucrânia: novos ataques russos fazem pelo menos quatro mortos

Na Ucrânia, pelo menos quatro pessoas morreram, na sequência de novos ataques russos, este sábado. As autoridades ucranianas dão conta de dois mortos, em Soumy, no nordeste do país, depois de um míssil ter atingido um estabelecimento de ensino. Outro ataque fez ainda dois mortos em Zaporijia, no sul da Ucrânia.

As equipas de salvamento num edifício residencial após um ataque russo durante a noite em Mykolaiv. Ucrânia, 20 de julho de 2023. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI

Publicidade Continuar a ler Este sábado voltou a ser sangrento na Ucrânia, depois de novos ataques russos terem tirado a vida a pelo menos quatro pessoas e deixado mais de duas dezenas de feridos em Soumy, no nordeste e Zaporijia, no sul da Ucrânia. Entretanto, durante a noite, a Rússia acusa a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque com recurso a drones. De acordo com as autoridades russas, os três drones, que tinham como alvo Moscovo, foram neutralizados, um na região da capital. Os outros dois acabaram por cair em plena zona comercial de Moscovo e danificaram a fachada de dois edifícios. A informação foi avançada pelo presidente da câmara de Moscovo. Houve um ataque de drones ucranianos esta noite. As fachadas de duas torres de escritórios da cidade ficaram ligeiramente danificadas. Não há vítimas ou feridos", referiu Serguei Sobianine. Este ataque levou a que o aeroporto de Vnukovo, a oeste da capital, fosse temporariamente encerrado e os voos redirecionados para outros aeroportos. Este domingo, o ministério de Defesa da Rússia disse ainda que as suas forças antiaéreas tinham abatido 25 drones ucranianos que tentavam atacar alvos na Crimeia, região anexada, de forma ilegal, por Moscovo, em 2014. Estes ataques acontecem meses depois da Ucrânia ter dado início a uma contraofensiva para tentar recuperar territórios ocupados pela Rússia. Putin não exclui conversações de paz e Arábia Saudita quer mediar conflito O Presidente russo, Vladimir Putin, disse também este domingo, que é difícil chegar à paz, numa altura em que a Ucrânia está a levar a cabo um contra-ataque no território, mas voltou a reiterar que não rejeita conversações para alcançar a paz, ainda que tenha de existir "um acordo de ambos os lados". Entretanto, a Arábia Saudita também anunciou que vai receber, na cidade de Jeddah, a 5 e 6 de Agosto, várias delegações para tentar chegar a um acordo de paz para a Ucrânia. A notícia é avançada pelo Wall Street Journal. Polónia preocupada com proximidade de militares do grupo Wagner O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawieck, mostrou-se preocupado, este sábado, depois de cerca de 100 soldados do grupo paramilitar Wagner se terem aproximado da fronteira da Polónia, território da NATO. Os mercenários terão conseguido esta aproximação através da cidade bielorrussa de Grodno, o que deixa a Polónia em alerta. "O mais provável é que eles [mercenários do grupo Wagner] se disfarcem de guardas fronteiriços bielorrussos e ajudem migrantes ilegais a entrar na Polónia para desestabilizar o território", alertou o chefe do governo polaco. Recorde-se que os militares do grupo Wagner foram deslocalizados para a Bielorrussia, após a rebelião do grupo Wagner, conduzida por Yevgueny Prigozhin, no mês passado na Rússia.