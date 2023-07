Dinamarca e Suécia querem limitar profanação de textos sagrados

Dinamarca/Suécia

O governo dinamarquês anunciou no domingo, 30 de Julho, a vontade de limitar possíveis manifestações que prevejam profanações do Alcorão, alegando situações de problemas de segurança recentes. A Suécia também está à procura de soluções legais para conter esse fenómeno.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca refere, em comunicado, que estas manifestações são aproveitadas pelos grupos extremistas para “semear a divisão, insultar outros países, culturas e religiões”. Para o governo dinamarquês, estas acções têm consequências negativas para o país, nomeadamente nos problemas de segurança.

No documento, as autoridades dinamarquesas explicam que as limitações serão feitas “dentro da estrutura da liberdade de expressão protegida pela Constituição”, sublinhando que se trata de um dos valores mais importantes do país.

A Suécia também anunciou estar à procura de soluções legais para conter esse fenómeno. Na semana passada, os responsáveis suecos ordenaram que o exército e administração reforçassem as medidas contra o terrorismo, numa altura em que aumentam os receios de problemas de segurança, após vários episódios em que o Alcorão foi profanado.

Várias manifestações recentes na Suécia ou na Dinamarca envolvendo a queima ou outras profanações do livro sagrado muçulmano, Alcorão, aumentaram as tensões diplomáticas entre estes dois países e o Médio Oriente. O Egipto, a Arábia Saudita e o Irão convocaram os representantes diplomáticos suecos e a Argélia convocou os dinamarqueses.

As autoridades turcas serviram-se desses episódios para dificultar a entrada da Suécia na NATO, questão que ficou resolvida recentemente, depois de Estocolmo ter prometido resolver o problema.

Esta segunda-feira, 31 de Julho, a Arábia Saudita e o Iraque convocaram uma reunião extraordinária da Organização de Cooperação Islâmica, com sede em Jeddah, para tratar do tema da profanação do Alcorão na Dinamarca e na Suécia.

