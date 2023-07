Futebol Feminino: Nigéria nos oitavos-de-final do Mundial

Futebol Feminino

A selecção nigeriana apurou-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Nova Zelândia e na Austrália.

O Grupo B ficou fechado nesta segunda-feira, 31 de Julho, com o apuramento da Austrália e da Nigéria para os oitavos-de-final do Mundial. Quanto ao Canadá foi eliminado.

Tudo ainda estava por definir na terceira e derradeira jornada no grupo de um dos países organizadores, a Austrália.

A Nigéria não foi além de um empate sem golos frente à Irlanda, no entanto terminou no segundo lugar com cinco pontos, visto que as nigerianas derrotaram as australianas por 3-2 e já tinham empatado sem golos frente às canadianas.

Pela terceira vez na história, a Nigéria consegue seguir em frente para a segunda fase da prova. Como em 2019, as nigerianas estão nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo.

No outro encontro do Grupo, a Austrália derrotou o Canadá por 4-0 e acabou no primeiro lugar com seis pontos.

Quanto às canadianas, campeãs olímpicas há dois anos, foram eliminadas, visto que terminaram no terceiro lugar com quatro pontos, enquanto a Irlanda ficou no último lugar com apenas um ponto.

Troféu do Campeonato do Mundo Feminino. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

