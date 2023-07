Ucrânia/Rússia

Rússia ataca cidade natal de Zelensky

Pelo menos uma pessoa perdeu a vida durante um ataque russo a um prédio residencial esta segunda-feira, 31 de Julho, em Kryvyï Rig, a cidade natal de Volodymyr Zelensky, no centro da Ucrânia. O anúncio foi feito pelo ministro do Interior Igor Klymenko que acrescentou que outros habitantes podem ainda estar nos escombros do imóvel.

Texto por: RFI

Publicidade Continuar a ler O ataque a um prédio residencial na cidade de Kryvyï Rig, terra natal de Volodymyr Zelensky, no centro da Ucrânia, fez pelo menos uma vítima mortal. A informação foi avançada pelo ministro do Interior Igor Klymenko na conta Telegram, acrescentando que outros habitantes podem ainda estar nos escombros. "Os russos atacaram a cidade com dois mísseis. Um deles destruiu um prédio residencial no 4 e 9 andar, provocando a morte a uma pessoa", escreveu o ministro. Um vídeo não identificado, a circular nas redes sociais, mostra um buraco na parte lateral de um prédio de nove andares em chamas. Este ataque acontece depois de um drone ucraniano ter atingido, na noite de domingo, uma esquadra da polícia na região russa de Briansk, que faz fronteira com a Ucrânia. O governador regional, Alexandre Bogomaz, avançou que não há vítimas a registar, apesar dos danos materiais. "As forças ucranianas atacaram o distrito de Troubchevsky durante a noite", escreveu Alexander Bogomaz no Telegram. "Um drone atingiu a esquadra de polícia. Não houve vítimas, mas as janelas e o telhado do prédio foram danificados", explicou. Os ataques de drones contra o território russo e a península da Crimeia, anexada em 2014, multiplicaram-se nas últimas semanas, num contexto de uma contra-ofensiva levada a cabo por Kiev, no início de Junho. A Rússia anunciou que impediu dois ataques separados de drones ucranianos durante a noite, que visavam um importante sector comercial em Moscovo e a Crimeia anexada. O chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que "a guerra está a chegar à Rússia, aos centros estratégicos e bases militares". Por seu lado, o Papa Francisco pediu às autoridades russas que regressem ao acordo que permitia a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, apesar da guerra, citando os milhões de pessoas que sofrem com a fome. Na semana passada, durante a II cimeira Rússia-África, em São Petersburgo, o Presidente Vladimir Putin prometeu enviar gratuitamente até 50.000 toneladas de cereais ao Burkina Faso, Zimbabué, Mali, Somália, República Centro-Africana e Eritreia nos próximos quatro meses. Quantidades que o secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou irrisórias e que não respondem às necessidades desses países.