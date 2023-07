Tatiana Pinto: «Somos uma selecção ambiciosa e vamos dar luta aos Estados Unidos»

Futebol Feminino

Portugal está a 24 horas do jogo decisivo frente aos Estados Unidos no Campeonato do Mundo de futebol feminino. Um triunfo português e a Selecção Lusa está na próxima fase.

Publicidade Continuar a ler

Na terça-feira 1 de Agosto, a Selecção das Quinas mede forças com os Estados Unidos num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada do Grupo E da fase de grupos do Mundial de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

No Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, os cálculos serão simples para Portugal chegar à próxima fase: Vencer os Estados Unidos ou empatar frente às norte-americanas e esperar por uma derrota dos Países Baixos frente ao Vietname.

A tarefa não será fácil face aos Estados Unidos visto que em 10 jogos disputados, entre amigáveis e torneios, as norte-americanas venceram as 10 partidas.

A RFI falou com Tatiana Pinto, internacional portuguesa, que já representou o Clube de Albergaria e o Sporting de Portugal em território luso, o SC Sand na Alemanha, o Bristol Academy na Inglaterra e o Levante em Espanha.

Tatiana Pinto, média de 29 anos, admitiu que o jogo frente aos Estados Unidos vai ser complicado, mas também afirmou que o encontro perante o Vietname, apesar do triunfo por 2-0, não pode ser considerado como tendo sido fácil.

RFI: A equipa dos Estados Unidos é complicada?

Tatiana Pinto: Acho que dispensa apresentações. É uma equipa que ganhou algumas mundiais (risos), é um peso-pesado. Sabemos que vai ser complicado, mas aqui estamos para dar luta.

RFI: O jogo frente ao Vietname pareceu fácil?

Tatiana Pinto: Não foi um jogo fácil. Acho que este Mundial está a ser a prova de que não há jogos fáceis. Mesmo as equipas que teoricamente estão inferiores no ranking, em relação às outras, conseguem superar-se, conseguem fazer resultados muito muito positivos. Sabíamos que ia ser um jogo difícil frente ao Vietname. Se calhar as vietnamitas pensaram que éramos a equipa mais fácil para elas pontuarem. Sabíamos que tínhamos de estar a 100% focadas e concentradas nos 90, 93 ou 94 minutos que ia ter o jogo. O Vietname foi uma equipa que respeitámos desde o início do jogo. Criaram-nos algumas dificuldades, mas nós dominámos por completo o jogo.

RFI: Qual é a sensação de vencer um jogo no Mundial?

Tatiana Pinto: É espectacular. Estar aqui é espectacular, ganhar por Portugal é sempre bom, conquistar os três primeiros pontos de sempre da nossa Selecção aqui também é incrível e só nos dá motivação para continuar e sermos melhores.

RFI: O povo português vai pedir mais frente aos Estados Unidos?

Tatiana Pinto: Acho óptimo porque somos um povo ambicioso e nós também somos. Mas foi importante desfrutar da vitória. Depois dos festejos foi preparar o jogo dos Estados Unidos da melhor forma possível.

RFI: Como tem sido a experiência a nível pessoal?

Tatiana Pinto: Estar aqui no Mundial é o que qualquer jogadora ambiciona. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande estar aqui, estar entre as melhores e jogar contra estas selecções de topo porque só assim é que nós crescemos todas juntas enquanto selecção.

01:45 Tatiana Pinto, internacional portuguesa 28-07-2023

Tatiana Pinto, internacional portuguesa. © Cortesia FPF/Hernâni Pereira

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro