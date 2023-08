Futebol Feminino: Japão assegurou primeiro lugar, Zâmbia venceu pela primeira vez

Futebol Feminino

O Grupo C ficou fechado com os dois últimos jogos da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol feminino organizado pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial. Japão e Espanha apuraram-se para os oitavos.

Zâmbia venceu pela primeira vez no Mundial de futebol feminino.

Tudo já estava definido quanto às equipas eliminadas e às apuradas no Grupo C do Mundial 2023 que decorre na Nova Zelândia no que diz respeito a este agrupamento.

Japão, primeiro lugar

O Japão defrontou e esmagou a Espanha por 4-0, em Wellington na Nova Zelândia, e garantiu assim o primeiro lugar no grupo C com nove pontos, três vitórias em três jogos.

Os tentos japoneses foram apontados por Hinata Miyazawa, que bisou, por Riko Ueki, e por Mina Tanaka.

As espanholas terminaram no segundo lugar com seis pontos, duas vitórias e uma derrota nesta primeira fase da prova.

Zâmbia, primeiro triunfo no Mundial

A estreia da Zâmbia no Campeonato do Mundo de futebol feminino foi complicada visto que nas duas primeiras jornadas sofreram dez golos e não marcaram nenhum com derrotas por 5-0 frente ao Japão e por 5-0 perante a Espanha.

Neste último jogo, as zambianas conseguiram dar a volta por cima aos maus resultados e venceram por 3-1 a Costa Rica em Hamilton, no Estádio Waikato.

Os tentos da selecção africana foram marcados por Lushomo Mweemba, por Barbra Banda, de grande penalidade, e por Racheal Kundananji. De notar que Barbra Banda apontou o golo mil dos Campeonatos do Mundo de futebol feminino.

De referir ainda que o único golo na prova da selecção costa-riquenha foi apontado Melissa Herrera, jogadora que actua no Bordéus em França.

A Zâmbia terminou no terceiro lugar com três pontos, enquanto a Costa ficou no quarto e último lugar sem nenhum ponto.

O Mundial de futebol feminino decorre na Nova Zelândia e na Austrália até dia 20 de Agosto.

Troféu do Campeonato do Mundo Feminino. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

