Futebol Feminino: Portugal eliminado apesar de exibição de luxo frente aos Estados Unidos

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa foi eliminada na fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol feminino. No Grupo E, Países Baixos e Estados Unidos acabaram por carimbar o passaporte para os oitavos-de-final.

Portugal defrontou os Estados Unidos no Estádio Eden Park, em Auckland, em território neo-zelandês, perante cerca de 43 mil espectadores presentes no recinto, maioritariamente norte-americanos, mas ainda assim ouviu-se a voz dos adeptos portugueses.

As contas eram simples para Portugal, era necessário um triunfo perante os Estados Unidos, ou empatar e esperar por um deslize dos Países Baixos.

As norte-americanas, bi-campeãs mundiais, entraram melhor no encontro e em apenas dez minutos já tinham criado três oportunidades perigosas, mas depois disso, os Estados Unidos desapareceram pouco a pouco do campo.

As portuguesas cresceram durante o encontro e sentiram que era possível chegar ao triunfo. Aos 16 minutos, Jéssica Silva, lançada em profundidade, rematou à baliza, mas não conseguiu encontrar o caminho para as redes norte-americanas.

A segunda oportunidade flagrante para Portugal foi aos 90+1 minutos com uma bola ao poste de Ana Capeta.

A partida terminou com um empate sem golos entre as portuguesas e as norte-americanas. Os Estados Unidos terminaram no segundo lugar com cinco pontos, e apuraram-se para os oitavos-de-final do Mundial Feminino, enquanto Portugal acabou na terceira posição com quatro pontos e ficou pelo caminho apesar de ter dominado as bi-campeãs mundiais neste confronto directo.

Quanto aos Países Baixos ficaram no primeiro lugar com sete pontos após o triunfo por 7-0 frente ao Vietname em Dunedin, no Sul da Nova Zelândia.

As vietnamitas ficaram fora do Mundial, terminando no último lugar sem nenhum ponto, sem nenhum golo e com 12 golos sofridos.

Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © AFP - SAEED KHAN

