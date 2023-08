Lúcia Alves: «Dependemos só de nós, temos que alcançar a vitória frente aos Estados Unidos»

Futebol Feminino

Dia D para Portugal no Campeonato do Mundo de futebol feminino com um jogo decisivo frente aos Estados Unidos. Um triunfo português e a Selecção Lusa está na próxima fase.

Esta terça-feira 1 de Agosto, a Selecção das Quinas mede forças com os Estados Unidos num jogo a contar para a terceira e derradeira jornada do Grupo E da fase de grupos do Mundial de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

No Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, os cálculos serão simples para Portugal chegar à próxima fase: Vencer os Estados Unidos ou empatar frente às norte-americanas e esperar por uma derrota dos Países Baixos frente ao Vietname.

A tarefa não será fácil face aos Estados Unidos visto que em 10 jogos disputados, entre amigáveis e torneios, as norte-americanas venceram as 10 partidas.

A RFI falou com Lúcia Alves, internacional portuguesa que actua no SL Benfica, ela que já representou o Paredes, o Freamunde e o Valadares Gaia em território luso.

Para Lúcia Alves, defesa de 25 anos, o adversário é conhecido desde o sorteio, por isso Portugal tem apenas de praticar o seu futebol porque neste momento depende apenas de si para seguir em frente na competição.

RFI: Que antevisão podemos fazer do jogo frente aos Estados Unidos?

Lúcia Alves: Sabemos o jogo que vem a seguir e temos de encarar todos os jogos da mesma maneira. Dependemos só de nós, temos que conseguir a vitória. Agora é sempre trabalhar para defrontar os Estados Unidos e alcançar a vitória que é o que mais queremos.

RFI: As norte-americanas são as bi-campeãs mundiais...

Lúcia Alves: Sabemos das dificuldades que vamos ter nesse jogo, mas também sabemos a qualidade que temos e acho que isto é o mais importante.

RFI: O triunfo frente ao Vietname pareceu fácil?

Lúcia Alves:Não, não foi fácil. É uma equipa muito agressiva, acho que demonstra isso dentro de campo e elas vão muito ao duelo. Acho que encaramos muito bem este jogo, simplificamos, e acho que isso foi o mais importante.

RFI: Sentem que fizeram história?

Lúcia Alves: Claro que sim. Nós encaramos cada jogo para ganhar. Frente ao Vietname foi a primeira vitória, mas esperemos que venham muitas mais, e de certeza que vão vir muitas mais com o nosso trabalho.

RFI: Limparam a imagem que mostraram frente aos Países Baixos?

Lúcia Alves: Não. Eu acho que a imagem que passamos contra os Países Baixos, foi uma grande imagem. O resultado não foi aquele que queríamos, mas acho que dentro de campo demonstramos a qualidade que temos, e a qualidade com que podemos encarar cada jogo. Là està, jogamos contra as vice-campeãs do mundo e deixamos tudo em campo. Por isso là està, é jogo a jogo. No próximo jogo vamos trazer a vitória.

RFI: Como tem sido a sua participação no Mundial em termos individuais?

Lúcia Alves: Eu trabalho, eu faço o meu trabalho como todas e agradeço muito ao Professor (ndr: Francisco Neto) de me ter dado essa oportunidade. As 23/25 jogadoras, que estão aqui presentes, trabalham e têm a confiança do Professor.

RFI: Qual foi a sensação quando ouviu soar o hino?

Lúcia Alves: É sempre especial ouvir a nossa ‘Portuguesa’ mas num campeonato do mundo é sempre especial, é aquele sentimento, são aquelas borboletas na barriga. É aquela emoção que começa as pernas a tremer, mas sim é uma sensação linda, e espero que seja o primeiro de muitos a ouvir essa canção ‘A Portuguesa’ no campeonato do mundo.

RFI: Já jogou lateral esquerda, depois direita, como se tem sentido dentro das quatro linhas?

Lúcia Alves: Eu jogo em qualquer sítio. Desde que eu comecei a jogar à bola, sempre fui clara e disse que jogava onde fosse preciso. Queria era jogar à bola, porque é assim que eu sou feliz, é assim que eu me divirto. E seja à direita, seja à esquerda, eu encaro todos os jogos da mesma forma, e lá está, seja à frente, seja atrás, seja à direita, seja à esquerda, seja na baliza, seja onde for, eu vou encarar sempre o jogo para poder ajudar a equipa.

02:07 Lúcia Alves, internacional portuguesa 28-07-2023

Lúcia Alves, internacional portuguesa. © AFP - SAEED KHAN

