Moscovo alvo de ataques por drone pela terceira noite consecutiva

Guerra na Ucrânia

Moscovo, Rússia – A capital russa foi vítima de ataques de drones nos últimos três dias. O Kremlin afirma que dois navios da Marinha no Mar Negro foram igualmente alvo de ataques de drones ucranianos, todos eles destruídos.

Durante a noite de 31 de Julho, um edifício de escritórios em Moscovo foi danificado, sem causar feridos, num ataque de drones ucranianos.

O autarca de Moscovo, Sergei Sobianin, confirmou que vários drones que tentavam sobrevoar a capital foram abatidos por sistemas de defesa aérea, apesar de um deles ter atingido um prédio.

O aeroporto internacional de Vnukovo, um dos dois aeroportos da capital russa, foi brevemente encerrado ao tráfego antes de os voos serem retomados esta madrugada, noticiou a agência de notícias oficial russa TASS.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou no domingo que a guerra está a chegar "à Rússia e aos seus centros estratégicos e bases militares".

Tensões no Mar Negro

Segundo as autoridades russas, um outro ataque de Kiev procurou atingir navios no mar Negro, sem sucesso. Este mar está no centro das tensões depois de a Rússia ter anunciado, a 17 de julho, o fim de um acordo internacional sobre as exportações de cereais ucranianos.

Por outro lado, Kiev anunciou hoje a possibilidade de o exército oferecer escolta militar aos navios ucranianos exportadores de cereais para transitar pelo Mar Negro.

A saída da Rússia do acordo de exportação de cereais um ano depois da sua assinatura bloqueou mais uma vez a navegação pelo Mar Negro, desestabilizando o mercado internacional de produtos agrícolas, do qual a Ucrânia é um dos principais produtores.

Pouco depois de se retirar do acordo, Moscovo anunciou que consideraria qualquer navio comercial que navegasse por aquele mar para portos ucranianos como suspeito de transportar equipamento militar.

A Ucrânia retribuiu a ameaça, declarando todos os navios que navegam pelo Mar Negro para portos controlados pela Rússia como possíveis alvos militares.

