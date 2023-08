Dia da sobrecarga da Terra: ultrapassados os recursos do ano

Dia da sobrecarga

Esta quarta-feira 2 de Agosto chegámos ao dia anual em que a humanidade consumiu todos os recursos naturais que o planeta pode renovar durante o ano inteiro, indica a organização internacional Global Footprint Network.

A humanidade ultrapassou, a 2 de Agosto, a capacidade de produção de recursos da Terra. A data é simbólica, mas não menos alarmante. A partir de hoje e até ao fim do ano, vivemos "a crédito". Ou seja, as necessidades humanas em recursos naturais excederam a capacidade do planeta em produzí-los.

Para chegar a esta data, a organização Global Footprint Network cruzou a pegada ecológica das actividades humanas e a biocapacidade da Terra, ou seja, a capacidade de os ecossistemas regenerarem e absorverem os resíduos produzidos pelos seres humanos.

A pegada ecológica das actividades humanas mede-se pela superfície necessária para produzir os recursos de que necessitamos.

No ano passado, este dia chegou a 29 de Julho, ou seja 4 dias antes. No entanto, os especialistas alertam que esta redução é demasiado lenta, quando comparada com a urgência da situação.

Para atingir os objectivos preconizados por organizações da ONU era preciso reduzir no calendário o dia da sobrecarga da Terra em 19 dias por ano nos próximos sete anos.

A ONG World Wide Fund for Nature vê nesta data o exemplo do "consumo não racional de recursos naturais" por parte dos seres humanos.

