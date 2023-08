Estados Unidos: Trump indiciado por "conspiração" contra o Governo dos Estados Unidos

Estados Unidos

O ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, foi acusado de quatro crimes de conspiração contra os Estados Unidos, nomeadamente pelas tentativas de reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020. Esta é a acusação mais grave levantada contra Trump, que já se encontra duplamente processado criminalmente.

"Conspiração para defraudar o Governo dos Estados Unidos e adulteração de testemunhas", estas são as acusações mais graves que pesam sobre Donald Trump e que se centram sobretudo nos esquemas do antigo Presidente e dos seus aliados para subverter os resultados das eleições presidenciais de 2020 e mantê-lo no cargo, apesar da derrota frente a Joe Biden.

Mais precisamente, Donald Trump, candidato favorito das primárias republicanas para a eleição de 2024, foi acusado de "conspiração por violação dos direitos", de "conspiração por fraude ao Governo dos Estados Unidos", "obstrução a um procedimento oficial" e conspiração pelos mesmos motivos.

As duas primeiras acusações são puníveis com cinco anos de prisão cada uma e as duas seguintes com 20 anos.

Trata-se do terceiro processo-criminal instaurado contra o antigo Presidente dos Estados Unidos, numa altura em que este procura recuperar a Casa Branca em 2024.

“Qualquer pessoa que se coloque acima da Constituição nunca deve ser presidente dos Estados Unidos”

O antigo vice-presidente Mike Pence foi uma das pessoas que Donald Trump tentou manipular. Várias conversas telefónicas entre Trump e Pence constam na acusação, tornada pública pelo Departamento de Justiça. Nelas, Donald Trump, ainda Presidente, tentou persuadir o seu vice-presidente a atrasar a certificação da eleição de 2020 ou a rejeitar os eleitores presidenciais nomeados pelos estados norte-americanos.

Numa chamada telefónica, a 01 de janeiro de 2021, Trump disse a Pence: “Você é honesto demais”. “Você sabe que eu acho que não tenho autoridade para mudar o resultado”, respondeu Pence.

O antigo Vice-Presidente Mike Pence disse que as acusações servem como um aviso importante de que “qualquer pessoa que se coloque acima da Constituição nunca deve ser presidente dos Estados Unidos”.

"Interferência eleitoral", acusam aliados de Trump

Na terça-feira 01 de Agosto, pela tarde, pouco antes do anúncio do Departamento da Justiça, Trump afirmava, na plataforma Truth Social, estar convicto de ser novamente indiciado, acusando o procurador especial que investiga as suas tentativas de inverter o resultado das eleições de 2020, de perturbar a sua campanha de 2024.

Por sua vez, o advogado de Donald Trump, John Lauro, classificou a acusação contra o ex-Presidente de "ataque à liberdade de expressão".

Donald Trump tornou-se, este ano, no primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente pela justiça federal.

Apesar de tudo isto, Trump afirmou não desistir da corrida eleitoral e espera obter a nomeação do grupo dos republicanos para concorrer à Casa Branca em 2024. O ex-Presidente denunciou nas últimas semanas uma "caça às bruxas", uma nova "interferência eleitoral" e uma "instrumentalização política" da justiça para o impedir de ser candidato.

O milionário de 77 anos continua a afirmar, sem qualquer prova, que a eleição de 2020 foi "roubada".

