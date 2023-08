Futebol Feminino: África do Sul faz história e está nos oitavos

Futebol Feminino

África do Sul apurou-se, pela primeira vez na história, para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

Publicidade Continuar a ler

África do Sul está nos oitavos-de-final. Na segunda participação num Mundial de futebol feminino, após 2019 em França, as sul-africanas venceram o derradeiro jogo da fase de grupos, por 2-1 frente à Itália, e por consequência apuraram-se para a próxima fase da prova.

À entrada para esta derradeira jornada no Grupo G, África do Sul, Itália e Argentina tinham esperanças de poder acompanhar a Suécia.

África do Sul, reviravolta... favorável

As sul-africanas tinham apenas um ponto após as duas primeiras jornadas, isto apesar de terem estado a vencer nos dois encontros que realizaram.

O jogo até começou mal visto que as italianas abriram o marcador por Arianna Caruso, de grande penalidade.

A sorte desta vez bateu à porta das sul-africanas visto que, num passe mal ajustado para trás, Benedetta Orsi marcou na própria baliza. No intervalo mantinha-se o empate a uma bola, em Wellington, a capital neo-zelandesa.

Na segunda parte, a selecção sul-africana vai marcar mais dois golos por Hildah Magaia e por Thembi Kgatlana, enquanto as italianas apenas vão apontar mais um tento por Arianna Caruso.

No fim do encontro, as sul-africanas venceram por 3-2 e terminaram no segundo lugar com quatro pontos, enquanto a Itália ficou no terceiro com três pontos.

Suécia no primeiro lugar

A Selecção Sueca acabou por vencer a Argentina por 2-0, no Estádio Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia. Os tentos da Suécia foram apontados por Rebecka Blomqvist e por Elin Rubensson, de grande penalidade.

Um triunfo que permitiu às suecas terminarem no primeiro lugar no Grupo G com nove pontos, tendo vencido os três jogos: 2-1 frente à África do Sul, 5-0 perante a Itália, e este triunfo por 1-0 frente às argentinas.

Quanto à Argentina terminou no último lugar com um ponto, após duas derrotas e um empate a duas bolas frente à África do Sul.

O Campeonato do Mundo de futebol feminino decorre na Austrália e na Nova Zelândia até dia 20 de Agosto.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro