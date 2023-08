Futebol Feminino: Inglaterra e Dinamarca nos oitavos

Futebol Feminino

O Grupo D ficou fechado com o apuramento da Inglaterra e da Dinamarca para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Tudo ainda estava por definir neste grupo D antes da derradeira jornada que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Inglaterra nos oitavos com goleada

A Inglaterra tinha de empatar para, pelo menos, assegurar o apuramento e o primeiro lugar no Grupo D.

Em Adelaide, na Austrália, as inglesas acabaram por golear a China por 6-1, terminando assim no primeiro lugar no Grupo D.

Os golos foram apontados por Alessia Russo, por Lauren Hemp, por Lauren James, que bisou, por Chloe Kelly, e por Rachel Daly. O único tento chinês foi da autoria de Wang Shuang, de grande penalidade.

Quanto à China ficou no terceiro lugar com três pontos e está fora do Campeonato do Mundo.

Dinamarca também nos oitavos

As dinamarquesas tiveram maiores dificuldades em Perth, em território australiano, para derrotar Haiti.

As haitianas tinham de vencer a Dinamarca para terem a esperança de seguir em frente, mas isso não aconteceu.

A seleção europeia venceu por 2-0 com golos de Pernille Harder, de grande penalidade, e de Sanne Troelsgaard.

A Dinamarca terminou no segundo lugar com seis pontos, enquanto Haiti, na sua estreia na prova, não pontuou, não marcou e sofreu quatro tentos.

O Campeonato do Mundo de futebol feminino decorre na Austrália e na Nova Zelândia até dia 20 de Agosto.

