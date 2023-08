Papa Francisco visita Portugal sem esquecer vítimas de abusos sexuais, guerra e terrorismo em Moçambique

JMJ 2023

O Papa Francisco vai ficar em Portugal quase uma semana para presidir à Jornada Mundial da Juventude com muitos encontros oficiais na agenda e outros que vai levar a cabo em privado como o encontro com a juventude ucraniana, com os jovens vítimas de terrorismo em Moçambique e ainda as vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica portuguesa.

O Papa Francisco tem uma agenda cheia durante a Jornada Mundial da Juventude multiplicando-se em encontros, participação em eventos e, claro, contacto com os jovens peregrinos que vêm de todos os países do Mundo para o ver.

2 de Agosto

O Santo Padre chega a Portugal na manhã de Quarta-feira e os seus primeiros encontros são com as autoridades portuguesas, desde logo o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mas também o primeiro-ministro, António Costa. Francisco vai falar no Centro Cultural de Belém, juntamente com o Presidente português, onde falarão à sociedade civil e ao corpo diplomático.

3 de Agosto

No dia seguinte, na Quinta-feira, o Papa vai estar na Universidade Católica em Lisboa, deslocando-se depois a Cascais para um encontro com as Scholas Occurrentes, uma organização de educação católica com escolas em todo o Mundo. No final do dia, realiza-se o primeiro encontro com os peregrinos na Cerimónia de Acolhimento no Parque Eduardo VII.

4 de Agosto

Na Sexta-feira, o Papa vai confessar alguns jovens logo pela manhã, encontrando-se depois com representantes de associações que actuam no bairro da Serafina, em Lisboa. Logo depois, Francisco almoça com jovens e à tarde volta a participar num encontro com a Juventude, durante a Via Sacra dos Jovens.

5 de Agosto

No Sábado, o Papa desloca-se de helicoptero para Fátima onde vai recitar o terço com jovens doentes. Ainda nessa tarde, já em Lisboa, encontra-se com os membros da Companhia de Jesus. Na noite de sábado, um dos momentos mais aguardados, é a Vigília com os jovens, já no Parque Tejo, onde se esperam 750 mil peregrinos em oração, com muitos a rezarem durante toda a noite.

6 de Agosto

O Domingo é o dia mais aguardado por todos os peregrinos. Francisco vai celebrar a missa perante uma multidão de um milhão de pessoas, segundo estimativas da organização, encontrando-se antes de voltar a Roma com os mais de 25 mil voluntários que ajudaram neste evento.

Fora da agenda oficial

O Papa vai também ter encontros privados que não constam da agenda oficial. Desde logo, haverá um encontro com um grupo de vítimas de abusos sexuais da Igreja Portuguesa, que representam as quase 5 mil vítimas estimadas pela Comissão Independente que investigou estes crimes nos útlimos 70 anos.

Da Ucrânia vêm também jovens para participar na Jornada Mundial da Juventude e Franciso também terá um encontro, que se efectivou após a visita de Américo Aguiar, futuro cardeal português, e presidente da fundação deste evento a Kiev há alguns dias.

O terrorismo, especialmente em Moçambique, também não é esquecido, com um grupo de jovens de Pemba, em Cabo Delgado, a encontrar-se em privado com o Papa.

