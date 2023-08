Fenómenos climáticos extremos da Ásia à América do Sul

#Clima

O clima extremo não dá tréguas na Ásia, entre o tufão Khanun no Japão, as chuvas torrenciais na China e a pior onda de calor dos últimos anos na Coreia do Sul. Também na América do Sul, as temperaturas estão anormalmente elevadas em pleno inverno austral.

Naha, região de Okinawa, no Japão, após a passagem do tufão Khanun. 2 de Agosto de 2023.

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas após a passagem do tufão Khanun, no Japão, que afectou sobretudo as regiões de Okinawa e Kagoshima. Na quinta-feira, cerca de 160 mil casas ficaram sem electricidade.

Enquanto isso, as piores chuvas torrenciais dos últimos anos atingiram as regiões de Pequim e de Hebei, na China, nos últimos dias. A tempestade matou, pelo menos, 20 pessoas, destruiu casas e infraestruturas, inundou bairros inteiros, com torrentes de água a arrancarem árvores e a lançarem destroços que derrubaram uma ponte numa cidade a oeste da capital.

Por sua vez, na Coreia do Sul, os termómetros atingiram recordes. A presidência convocou, para esta sexta-feira, uma reunião de emergência do governo e ordenou a mobilização de autocarros com ar condicionado e camiões carregados com água para prestar apoio aos milhares de pessoas que se juntam, neste momento, no maior acampamento mundial de escuteiros na província de Jeolla, no norte do país. Também foram mobilizados médicos e enfermeiros para o local.

E se a nível mundial, Junho foi o mês mais quente desde que há registo, as temperaturas continuam anormalmente elevadas em pleno inverno austral na América do Sul. O Chile e a Argentina registaram, no início deste mês de Agosto, recordes de calor também desde que há registos meteorológicos. Em causa, a combinação do fenómeno El Niño e as alterações climáticas, com outros países a serem também atingidos por temperaturas nada habituais para esta altura.

