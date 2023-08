Síria

Grupo Estado islâmico confirma morte de Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi e anuncia novo líder

O grupo jihadista Estado Islâmico anunciou esta quinta-feira, 3 de Agosto, a morte de Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi, durante confrontos com a formação jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), no noroeste da Síria. Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi é agora o novo líder do grupo.

O grupo jihadista Estado Islâmico anunciou esta quinta-feira, 3 de Agosto, a morte do líder, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi, durante confrontos com a formação jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), no noroeste da Síria. © Reuters Stringer

Texto por: RFI

Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi foi morto «durante um confronto directo», com o grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, numa localidade próxima da província de Idleb, declarou o porta-voz do grupo do Estado Islâmico. A formação jihadista -hostil ao Estado Islâmico- tentava capturar Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi, precisou o porta-voz do grupo, sem precisar no local exacto da morte. O grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, dirigido por Abou Mohammad al-Jolani- não fez nenhum comentário. No final do mês de Abril, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que "o suposto líder do EI, conhecido pelo nome de Abu Hussein al-Qourachi", tinha sido "neutralizado" durante uma operação dos serviços de inteligência turcos na Síria. Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi assumiu o cargo em Novembro de 2022, após o seu antecessor ter sido também ele morto na Síria. O grupo Estado Islâmico já nomeou, entretanto, Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi como substituto, sem dar para já grandes detalhes sobre o novo líder. Apesar de terem vindo a perder poder, os militantes do Estado Islâmico continuam a realizar ataques na Síria e no Iraque.