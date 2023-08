Árabia Saudita procura mediar conflito na Ucrânia

A rica monarquia do Golfo anunciou ontem a chegada de "conselheiros de segurança nacional e representantes internacionais" para discutir a "crise ucraniana". O evento reune altos funcionários de até 30 países, muitos deles ocidentais, e também participarão África do Sul, Brasil, China e Índia, entre outras potências.

Segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias saudita, SPA, o encontro de dois dias na cidade de Jidá insere-se "nas iniciativas e esforços humanitários do príncipe herdeiro, Mohamed Bin Salman", e dos contactos que estabeleceu "com as autoridades russas e ucranianas desde os primeiros dias da crise" desencadeada pela invasão da Ucrânia por forças russas, em Fevereiro de 2022.

O Presidente ucraniano referiu que este encontro deve permitir a realização de uma verdadeira cimeira pela paz na Ucrânia, que poderá ocorrer no Outono. Volodymyr Zelensky aproveitou a oportunidade para relembrar a posição da Ucrânia em relação a possíveis negociações de paz.

Tomorrow in Jeddah – in Saudi Arabia – a meeting of advisors to heads of state and representatives of the Ministry of Foreign Affairs regarding the Peace Formula will begin. Many countries will be represented, different continents, including the countries of the Global South. It… pic.twitter.com/FJrXwd6Ed0