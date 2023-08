Futebol Feminino: Japão e Espanha nos quartos

Futebol Feminino

O Japão e a Espanha apuraram-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Publicidade Continuar a ler

Os oitavos-de-final do Mundial de futebol feminino arrancaram neste sábado 5 de Agosto com dois encontros que decorreram na Nova Zelândia, um dos dois países organizadores.

Japão, quarto triunfo consecutivo…

A Selecção Japonesa, após três triunfos na fase de grupos, prosseguiu a sua caminhada vitoriosa na prova organizada pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial.

As japonesas venceram por 3-1 a Noruega em Wellington, a capital neo-zelandesa, nos oitavos-de-final da competição.

Os tentos dos Japão foram apontados por Ingrid Engen, na própria baliza, por Risa Shimizu e por Hinata Miyazawa, enquanto o único golo norueguês foi da autoria de Guro Reiten.

Nos quartos-de-final, as japonesas vão defrontar o vencedor do jogo entre a Suécia e os Estados Unidos.

… Espanha segue caminho das japonesas

A Selecção Espanhola, que venceu dois jogos - Costa Rica e Zâmbia - e perdeu frente ao Japão na fase de grupos, acabou por derrotar a Suíça por 5-1 em Auckland, na Nova Zelândia.

Os tentos da Espanha foram apontados por Aitana Bonmatí, que bisou, por Alba Redondo, por Laia Codina, e por Jenni Hermoso, isto enquanto o único golo da Suíça foi da autoria de… Laia Codina na própria baliza.

As duas equipas que estavam no Grupo C - Japão e Espanha - apuraram-se para os quartos, enquanto as duas nações que integravam o Grupo A - Suíça e Noruega - foram eliminadas.

No domingo, 6 de Agosto, a Suécia vai medir forças com os Estados Unidos e os Países Baixos vão defrontar a África do Sul, uma das três selecções africanas apuradas para os oitavos.

A equipa espanhola de futebol feminino. © REUTERS - MOLLY DARLINGTON

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro