Futebol Feminino: Marrocos fez história apurando-se para os oitavos

A Selecção Marroquina apurou-se para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Marrocos, pela primeira participação no Mundial de futebol feminino, conseguiu fazer história, apurando-se para os oitavos-de-final da competição.

As marroquinas entraram mal na competição com uma derrota duríssima por 6-0 frente às germânicas em Melbourne em território australiano.

O apuramento parecia quase impossível após essa derrota, mas Marrocos vai reagir e vencer o segundo jogo por 1-0 frente à Coreia do Sul com um tento de Ibtissam Jraïdi em Adelaide, na Austrália.

Na terceira e derradeira jornada, as marroquinas tinham de vencer a Colômbia, que derrotou a Alemanha por 2-1 e que as germânicas não vencessem a Coreia do Sul.

Muitos critérios que vão acabar por sorrir à selecção marroquina comandada pelo técnico francês Reynald Pedros.

As marroquinas vão vencer por 1-0 as colombianas com um tento apontado por Anissa Lahmari aos 45+4 minutos após Ghizlane Chebbak, a capitã, ter falhado uma grande penalidade.

Marrocos terminou no segundo lugar com seis pontos, os mesmos do que a Colômbia, e segue em frente no Mundial de futebol feminino. As marroquinas vão defrontar a França nos oitavos-de-final, enquanto as colombianas vão medir forças com a Jamaica.

... Alemanha fora da prova

A maior surpresa do Campeonato do Mundo de futebol feminino foi a eliminação da Alemanha. As germânicas tinham esmagado Marrocos por 6-0 na primeira jornada, mas depois perderam por 2-1 frente à Colômbia e empataram perante a Coreia do Sul a uma bola.

Ao mesmo tempo, a selecção marroquina derrotou as colombianas por 1-0, o que significa que na tabela classificativa, Colômbia e Marrocos terminaram com 6 pontos, à frente da selecção alemã com quatro, enquanto as sul-coreanas fecharam o grupo H com um ponto.

Pela primeira vez na sua história, em nove edições, contando com a actual, a Alemanha não ultrapassou a fase de grupos e não participa na segunda fase da prova, recordando que as germânicas venceram o Mundial por duas vezes, sendo a nação com mais títulos atrás dos Estados Unidos com quatro troféus conquistados.

Alexandra Popp (direita), estrela da Alemanha. © REUTERS - JOHN SIBLEY

