Cinco polémicas à volta da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa

A Jornada Mundial da Juventude decorre até hoje me Lisboa e o evento despertou desde há meses várias questões no seio da sociedade portuguesa como os custos avultados, o facto de decorrer numa altura em que se conhece a amplitude dos abusos sexuais na Igreja e a falta de tolerância de alguns peregrinos.

O preço dos palcos foi um dos temas que chocou a sociedade portuguesa perante a inflação e as dificuldades de vida que se vivem no país.

Com cerca de 1,5 milhões de participantes, a Jornada Mundial da Juventude é o maior evento jamais organizado numa semana em Portugal. Devido à sua envergadura, mas também a questões mais profundas no seio da Igreja Católica, este evento causou algumas polémicas.

Abusos sexuais na Igreja portuguesa

Um relatório da Comissão Independente que investigou as alegações de abusos sexuais na Igreja portuguesa concluiu em Fevereiro deste ano que nos últimos 70 anos, a Igreja Católica em Portugal teria feito quase 5 mil vítimas, com grande parte dos abusos a serem levados a cabo por parte. Os membros da comissão também concluíram que houve ocultação destes factos e que a Igreja silenciou as vítimas.

Perante estas conclusões, que têm levado a investigçaões criminais contra diferentes párocos, os abusos sexuais tornaram-se uma questão central nesta Jornada Mundial da Juventude, a primeira a decorrer em Portugal. Logo no dia da sua chegada, na quarta-feira, o Papa Francisco falou publicamente de como os escândalos da Igreja afastam os crentes. Em seguida, o Papa encontrou-se com 13 vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica portuguesa.

Custos do evento

Os custos da Jornada Mundial da Juventude elevam-se a 161 milhões de euros, em que metade é custeado pela Igreja Católica e os restantes 80 milhões são financiamento público: 36,5 milhões são custeados pelo Governo, 35 milhões pela Câmara Municipal de Lisboa e 9 milhões de euros pela Câmara de Loures.

Um dos custos que mais chocou os portugueses foram os palcos e as mega-estruturas para acolher o Papa no Parque Eduardo VII e depois no Parque Tejo. O custo inicial estava orçado em sete milhões de euros, mas acabou de ser revisto para 2,9 milhões de euros.

Após a pandemia, sabe-se que em Portugal há cerca de dois milhões de pessoas em risco de pobreza, com a taxa de inflação a ter atingido mais de 8% no início do ano e ter estabilizado em Junho em 4,6%.

Inclusão

Apesar de o Papa Francisco ter garantido durante a Jornada Mundial da Juventude que a Igreja está aberta a todos, alguns incidentes em Lisboa mostram o contrário, especialmente no que diz respeito à tolerância face aos crentes com diferentes orientações sexuais.

Uma mulher transexual relatou aos meios de comunicação portugueses ter sido alvo de comentários devido a ter envergado uma bandeira transexual no meio dos peregrinos, com alguns fiéis a terem mesmo tentado tirar-lhe a bandeira. Já uma missa dedicada à comunidade LGBTQIA+ na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, na Ameixoeira, foi invadida por um grupo de católicos conservadores, levando a polícia a intervir.

Os peregrinos "desaparecidos"

Com um grande afluxo de estrangeiros nesta semana, Portugal repôs desde 22 de Julho os controlos de fronteiras e algumas das dioceses que deveriam ter recebido peregrinos vindos de Cabo Verde e Angola deram conta que cerca de 200 fiéis não compareceram no acolhimento.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português confirmou que tinha recebido esta informação, mas lembrou que os peregrinos têm vistos de três meses e que, por isso, não estão em situação irregular, embora se tente investigar o seu paradeiro. Tanto os responsáveis angolanos como cabo-verdianos desmentiram que houvesse desaparecidos e explicaram que alguns peregrinos preferiram ficar em Lisboa em ves de ir para outras dioceses.

O selo da discórdia

O primeiro selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude chocou os fiéis por mostrar o Papa Francisco na proa do Padrão dos Descobrimentos, um monumento instalado em Belém muito conotado com a ditadura de Salazar, mas também com o colonialismo. O selo acabou por ser retirado de circulação e foi substituído por um selo com o símbolo da Jornada Mundial da Juventude.

