Futebol Feminino: Estados Unidos eliminados nos oitavos pela Suécia

A Suécia e os Países Baixos apuraram-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Os oitavos-de-final do Mundial de futebol feminino prosseguiram neste domingo 6 de Agosto com dois encontros que decorreram na Austrália, um dos dois países organizadores.

Estados Unidos eliminados pela Suécia

A selecção norte-americana, bi-campeã mundial, foi eliminada nos oitavos-de-final da prova organizada pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial. As norte-americanas não vão conseguir a proeza inédita de vencer três campeonatos do mundo consecutivos.

Os Estados Unidos perderam por 5-4 na marcação das grandes penalidades, após o empate sem golos, frente à Suécia em Melbourne, em território australiano, nos oitavos-de-final da competição.

As norte-americanas até dominaram o encontro, mas nunca conseguiram marcar, sobretudo devido às defesas da guarda-redes sueca Zećira Mušović.

Após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, as norte-americanas tiveram a oportunidade de vencer nas grandes penalidades, mas Sophia Smith rematou ao lado.

Por fim as suecas acabaram por vencer com uma grande penalidade marcada por Lina Hurtig mesmo se a guarda-redes Alyssa Naeher defendeu o remate, mas a bola prosseguiu para dentro da bola, apesar da guarda-redes ter tirado a bola para fora, mas ela já tinha ultrapassado a linha de fundo.

As suecas venceram por 5-4 na marcação das grandes penalidades.

Nos quartos-de-final, o Japão vai defrontar a Suécia.

Países Baixos eliminou África do Sul

A Selecção Neerlandesa, que venceu dois jogos - Portugal e Vietname - e empatou frente aos Estados Unidos na fase de grupos, acabou por derrotar a África do Sul por 2-0 em Sydney, na Austrália.

Os tentos dos Países Baixos foram apontados por Jill Roord e por Lineth Beerensteyn.

As neerlandesas defrontam agora a Espanha nos quartos-de-final do Mundial de futebol feminino.

De notar que os Países Baixos, primeiro lugar no Grupo E, e a Suécia, primeira posição no Grupo G, acabaram por eliminar as equipas que terminaram no segundo lugar na fase de grupos - África do Sul e Estados Unidos.

Recorde-se que Portugal ficou no terceiro lugar no Grupo E com quatro pontos, atrás dos Estados Unidos, com cinco, e dos Países Baixos com sete pontos.

Na última jornada, as portuguesas empataram sem golos frente às norte-americanas e estiveram muito perto de realizar a proeza de eliminar as bi-campeãs mundiais já na fase de grupos.

Na segunda-feira, 7 de Agosto, a Austrália vai medir forças com a Dinamarca e a Inglaterra vai defrontar a Nigéria, uma das três selecções africanas apuradas para os oitavos.

Duelo entre a guarda-redes sueca Zecira Musovic e a avançada norte-americana Sophia Smith. © REUTERS - ASANKA BRENDON RATNAYAKE

