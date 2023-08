Próxima Jornada Mundial da Juventude realiza-se na Coreia do Sul em 2027

JMJ 2023

A próxima Jornada Mundial da Juventude já tem data e lugar marcado, decorrendo em 2027 em Seul. Na missa de envio que encerrou a JMJ em Portugal, o Papa pediu aos jovens para não terem medo.

A próxima Jornada Mundial da Juventude realiza-se em 2027 na Coreia do Sul, mais precisamente em Seul, capital do país.

Os peregrinos deixaram hoje o Parque Tejo com data e lugar marcado para se voltarem a ecnontrar. Será na Coreia do Sul, em 2027, com o encontro que junta a juventude católica a decorrer em Seul daqui a quatro anos. Estas serão as segundas jornadas a decorrer na Ásia, já que em 1995, sob a égide de João Paulo II, cerca de 4 milhões de peregrinos se reuniram em Manila, nas Filipinas.

Antes da debandada de 1,5 milhões de pessoas que dormiram de ontem para hoje no Parque Tejo em Lisboa, o Papa Francisco pediu aos jovens para resplandecer, escutar e não ter medo, um apelo que ressoou na maior missa jamais realizada em Portugal.

"A vós, jovens, que viveram esta glória, neste encontro, que cultivais sonhos grandes mas frequentemente ofuscados pelo medo de não os ver realizados; a vós que às vezes pensais que não ides conseguir, às vezes somos um pouco pessimistas; a vós, jovens, tentados neste tempo a desanimar, a julgar-vos inadequados ou a esconder a vossa dor disfarçando-a com um sorriso; a vós, jovens, que quereis mudar o mundo, e está muito bem querer mudá-lo, e lutais pela justiça e a paz; a vós, jovens, que investis o melhor da vosso esforço e imaginação ficando porém com a sensação de que não bastam; a vós, jovens, de quem a Igreja e o mundo têm necessidade como a terra da chuva; a vós, jovens, que sois o presente e o futuro… precisamente a vós, jovens, é que Jesus diz: 'Não tenhais medo'", disse o Papa.

Antes de ir embora, o Papa Francisco vai ainda encontrar-se com os voluntários. Cerca de 25 mil jovens vieram de todo o Mundo para ajudar na realização deste evento, garantindo a seguranla, mas também a orientação e organização da Jornada Mundial da Juventude. A todos, o Papa disse obrigado.

Na hora da despedida, o Papa não esqueceu também a guerra na Ucrânia, assim como todos os países em conflito, pedido aos jovens que sejam protagonistas da paz no Mundo.

