Ucrânia destroi 30 mísseis de cruzeiro e mais de 20 drones russos

Ucrânia/Rússia

O exército ucraniano anunciou ter abatido na noite de sábado para domingo, 6 de Agosto, 30 mísseis de cruzeiro e mais de 20 drones em vários ataques levados a cabo pela Rússia.

Foi através da plataforma Telegram que as autoridades ucranianas anunciaram a destruição de “30 mísseis de cruzeiro e 27 drones”, acrescentando que a Rússia utilizou ainda três mísseis supersónicos Kinzal, sem precisar se foram ou não destruídos.

"No total, o inimigo utilizou 70 armas aéreas em várias vagas de ataques", particularmente na região de Khmelnytsky, a centenas de quilómetros das linhas da frente, mas onde se encontra uma importante base aérea ucraniana.

Por sua vez, Moscovo anunciou que as forças russas atacaram com sucesso as bases militares aéreas da Ucrânia nas regiões de Khmelnytsky et Rivne, no oeste da Ucrânia.

“Durante a noite, as forças armadas russas realizaram um ataque (...) às bases aéreas das forças armadas ucranianas perto das localidades de Starokostiantyniv na região de Khmelnytsky e Dubno na região de Rivne", anunciou o Ministério russo da Defesa.

O presidente da câmara local, Sergei Sobianin, anunciou que um ‘drone’ que tinha como alvo a capital russa foi abatido hoje pelas forças de defesa aérea, após vários ataques semelhantes.

"Hoje, por volta das 11h, um drone tentou avançar em direcção a Moscovo. Foi destruído quando se aproximava pelas forças de defesa aérea", declarou o presidente da Câmara numa publicação também na plataforma Telegram.

