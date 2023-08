Ciclismo: Daniel Paiva preparado para estar nas estradas da Volta a Portugal

Ciclismo

A Volta a Portugal em bicicleta arranca nesta quarta-feira 9 de Agosto com um prólogo de 3,6 quilómetros em Viseu com a presença de uma equipa angolana, a BAI Sicasal Petro de Luanda, que conta com dois atletas de Angola, Daniel Paiva e Hosana Gonçalves.

A Volta a Portugal vai contar este ano novamente com a equipa angolana BAI Sicasal Petro de Luanda que vai contar com dois angolanos, um português e quatro espanhóis.

A corrida arranca a 9 de Agosto com um prólogo de 3,6 quilómetros em Viseu para definir quem será o primeiro camisola amarela da prova.

Seguem-se dez etapas até à chegada a 20 de Agosto em Viana do Castelo no Norte de Portugal.

Do lado dos favoritos, temos essencialmente o vencedor da prova em 2022, o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor), e o português Mauricio Moreira que faz parte da mesma equipa do que o atleta sul-americano.

De notar que a BAI Sicasal Petro de Luanda vai estar novamente presente, sendo que na época passada, o norte-americano Barry Miller terminou no 16° lugar na geral e na 6ª posição na quinta etapa.

Entretanto o ciclista dos Estados Unidos saiu da equipa angolana.

Este ano a equipa conta com dois angolanos - Daniel Paiva e Hosana Gonçalves -, um português e quatro espanhóis.

Em entrevista à RFI, Daniel Paiva, ciclista angolano, traçou os objectivos para esta prova.

“O meu estado de espírito está bem, eu estou animado, estou ansioso. Uma grande Volta, uma competição importante, mas sobretudo temos que nos divertir sempre, aproveitar o momento. Um bom início de prova seria ganhar o prólogo (risos), é o desejo de todos os atletas que vão participar na Volta. O meu objectivo pessoal é terminar. Eu posso dizer que as três primeiras etapas são mais planas, e eu não sou um bom trepador. Prefiro rectas, subidas pequenas, subir com intensidade. É um orgulho para mim estar a representar o meu país. Eu faço ciclismo porque gosto e quero agradecer as pessoas que me apoiam, os meus colegas, a minha família, os meus amigos, são mais uma razão que me faz continuar a escrever o meu nome no mundo do ciclismo”, concluiu o atleta de 24 anos.

A Volta a Portugal começa a 9 de Agosto de 2023 em Viseu.

01:06 Daniel Paiva, ciclista angolano 07-08-2023

Hosana Gonçalves (esquerda) e Daniel Paiva (direita), ambos ciclistas da BAI-Sicasal-Petro de Luanda. © Cortesia BAI-Sicasal-Petro de Luanda

