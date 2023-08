Filipinas convocaram embaixador chinês em novas disputas territoriais

Filipinas/China

Ásia – Filipinas: as autoridades convocaram nesta segunda-feira o embaixador chinês após disparos este fim de semana de canhões de água da guarda costeira chinesa contra navios filipinos na área contestada do Mar de China meridional.

© via REUTERS - Guarda costeira das Filipinas

Guarda costeira chinesa teria disparado canhões de água contra barcos filipinos no Mar da China meridional a 5 de Agostondout photo released on August 6, 2023.

Texto por: Miguel Martins com AFP

O presidente filipino Ferdinand Marcos revelou nesta segunda, 7 de Agosto, à imprensa que Manila aguarda uma resposta de Pequim sobre o caso.

O secretário de Estado dos negócios estrangeiros do arquipélago tendo remetido ao embaixador chinês uma nota com fotografias e vídeos da ocorrência.

Para as Filipinas a actuação da China foi ilegal e perigosa.

Pequim alega, por seu lado, ter adoptado as medidas necessárias contra barcos filipinos que teriam, supostamente, entrado ilegalmente nas suas águas.

Uma decisão internacional de justiça de 2016 nunca foi acatada pela China que continua a reclamar a quase totalidade da área do Mar da China meridional, não obstante as pretensões rivais das Filipinas, mas também do Vietname ou da Malásia.

Manila alega que nunca há-de abandonar as suas reivindicações territoriais quanto a um atol, conhecido como Ayunguin pelo arquipélago, situado nas ilhas Spratleys.

Os Estados Unidos, mas também o Reino Unido, o Japão ou a Austrália assumiram a sua preocupação com o caso.

A ilha de coral em causa situa-se a cerca de 200 kms da ilha de Palawan, nas Filipinas, e a mais de 1 000 kms da ilha chinesa mais próxima, a de Hainan.

