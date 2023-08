Ciclismo de pista: Iúri Leitão, primeira medalha de ouro nos Mundiais para Portugal

Ciclismo de Pista

O ciclista português Iúri Leitão arrecadou a primeira medalha de ouro de sempre para Portugal nos Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista.

Os Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista decorrem em Glasgow, na Escócia, e pela primeira vez na sua história, Portugal arrecadou um primeiro título mundial.

Iúri Leitão conquistou a medalha de ouro na prova de omnium, que é composta por quatro corridas. O atleta luso ganhou as duas primeiras corridas - o scratch e a tempo race -, antes de terminar no segundo lugar na eliminação, e de conservar o primeiro lugar durante a corrida por pontos.

No fim das quatro corridas, Iúri Leitão terminou com 187 pontos, mais dois do que o francês Benjamin Thomas, e mais doze do que o japonês Shunsuke Imamura.

Pela primeira vez, Iúri Leitão e Portugal conquistam um título no ciclismo de pista, numa prova que é olímpica.

Em entrevista à RFI, Iúri Leitão, ciclista de 25 anos, mostrou-se feliz por trazer esta primeira medalha de ouro para o ciclismo português.

“Primeiro de tudo, este ouro é memorável para nós, é algo único, é inédito no ciclismo português de pista. Nós temos pouco mais de dez anos de história no ciclismo de pista e, comparativamente com outras selecções, temos relativamente pouca experiência. Acho que é notável nós termos evoluído tão rápido e conseguirmos chegar a este ouro numa modalidade olímpica. Acho muito importante e claro fico muito feliz de poder trazer o título para Portugal. Quanto às provas, acho que conseguimos lidar muito bem com a corrida, aproveitamos as nossas oportunidades. A questão táctica acho que foi fundamental. Conseguimos fazer muitos pontos nas três primeiras corridas, e na última conseguimos segurar bem a nossa vantagem até ao final. Acho que foi basicamente isso, foi uma prova tacticamente muito muito bem executada e as pernas estavam lá quando foi preciso, por isso estou muito contente”, afirmou Iúri Leitão, ciclista que nas provas de estrada veste a camisola da equipa espanhola Caja Rural, e que este ano já arrecadou a classifcação geral na Volta à Grécia.

Recorde-se que os Jogos Olímpicos em Paris decorrem durante o Verão europeu.

