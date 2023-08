Futebol Feminino: Austrália e Inglaterra apuraram-se para quartos

Futebol Feminino

A Austrália e a Inglaterra apuraram-se para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.

Os oitavos-de-final do Mundial de futebol feminino prosseguiram nesta segunda-feira, 7 de Agosto, com dois encontros que decorreram na Austrália, um dos dois países organizadores.

Australia, único país organizador ainda em prova

A selecção australiana venceu por 2-0 a Dinamarca, em Sydney perante mais de 75 mil espectadores, nos oitavos-de-final da prova organizada pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial.

Os tentos australianos foram apontados por Caitlin Foord e por Hayley Raso, oferecendo assim o apuramento para os quartos-de-final.

A Austrália é o único país organizador ainda em prova após o afastamento da Nova Zelândia na fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

Nos quartos-de-final, as australianas vão defrontar a nação vencedora do encontro entre a França e Marrocos.

Inglaterra eliminou Nigéria

A selecção inglesa, que venceu os três jogos na fase de grupos, acabou por derrotar a Nigéria por 4-2 na marcação das grandes penalidades em Brisbane, na Austrália, após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

As nigerianas realizaram um bom jogo e estiveram perto de marcar o golo que teria feito a diferença. As inglesas estiveram tão perto da eliminação que o nervosismo esteve à flor da pele e Lauren James acabou por ser expulsa por ter pisado uma adversária.

A Nigéria é a segunda nação africana, em três apuradas para os oitavos, a ser eliminada nesta fase da prova.

Esta terça-feira, 8 de Agosto, a Jamaica vai medir forças com a Colômbia e a França vai defrontar Marrocos, uma das três selecções africanas apuradas para os oitavos.

